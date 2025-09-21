Сатурн был виден в течение всей ночи в созвездии Рыб и в ближайшие дни планету все еще можно будет наблюдать, сообщает 24 Канал со ссылкой на in-the-sky.org.

Смотрите также Такого не ожидали: странное зеленое свечение загадочной кометы 3I/ATLAS озадачило ученых

Почему противостояние Сатурна в 2025 году является особенным?

Противостояние планеты происходит, когда Земля оказывается между ней и Солнцем. Для Сатурна этот период наступает примерно каждые 378 дней. В это время планета находится в перигее – ближайшей к Земле точке своей орбиты, что делает ее идеальным объектом для наблюдений.

В этом году расстояние до Сатурна составляет 8,55 астрономической единицы, его видимый диаметр диска – 19,4 угловой секунды, а звездная величина – 0.6.

Как лучше всего наблюдать за Сатурном?

Для наблюдения за диском планеты и ее кольцами понадобится телескоп, ведь невооруженным глазом Сатурн выглядит как яркая звезда.

Наблюдать за ним можно всю ночь: он восходит примерно с заходом Солнца и заходит с рассветом, достигая наивысшей точки на небе около полуночи.



Вот так выглядел Сатурн в телескоп Марка Бонне из Франции / Фото Marc Bonnet

Особенностью нынешнего противостояния является то, что кольца Сатурна видно почти с ребра. Это создает уникальные возможности для наблюдений, например, за тем, как самый большой спутник Титан отбрасывает тень на диск планеты. Такие явления случаются примерно раз в 16 суток, когда кольца наклонены подобным образом.



Транзит Титана Сатурном зафиксировал наблюдатель Фред Бурт / Фото Fred Burt

Также в течение нескольких часов вокруг точного момента противостояния можно заметить эффект Зелигера – заметное усиление яркости колец по сравнению с диском планеты. Это происходит из-за того, что ледяные частицы колец освещаются Солнцем почти под тем же углом, под которым мы на них смотрим, что минимизирует количество теней.

Этот период также совпадает с ретроградным движением Сатурна, который начался 13 июля и завершится 27 ноября 2025 года.

Ретроградность – это оптическая иллюзия движения планеты по орбите в обратном направлении. Эта иллюзия возникает из-за разницы скоростей вращения Земли и других планет. На самом деле орбиты остаются неизменными, и ни одна планета не меняет своего реального движения.