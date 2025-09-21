Сатурн було видно протягом усієї ночі у сузір'ї Риб і найближчими днями планету все ще можна буде спостерігати, повідомляє 24 Канал з посиланням на in-the-sky.org.

Чому протистояння Сатурна у 2025 році є особливим?

Протистояння планети відбувається, коли Земля опиняється між нею та Сонцем. Для Сатурна цей період настає приблизно кожні 378 днів. У цей час планета перебуває у перигеї – найближчій до Землі точці своєї орбіти, що робить її ідеальним об'єктом для спостережень.

Цьогоріч відстань до Сатурна становить 8,55 астрономічної одиниці, його видимий діаметр диска – 19,4 кутової секунди, а зоряна величина – 0.6.

Як найкраще спостерігати за Сатурном?

Для спостереження за диском планети та її кільцями знадобиться телескоп, адже неозброєним оком Сатурн виглядає як яскрава зоря.

Спостерігати за ним можна всю ніч: він сходить приблизно із заходом Сонця і заходить зі світанком, досягаючи найвищої точки на небі близько опівночі.



Ось так виглядав Сатурн в телескоп Марка Бонне з Франції / Фото Marc Bonnet

Особливістю цьогорічного протистояння є те, що кільця Сатурна видно майже з ребра. Це створює унікальні можливості для спостережень, наприклад, за тим, як найбільший супутник Титан відкидає тінь на диск планети. Такі явища трапляються приблизно раз на 16 діб, коли кільця нахилені подібним чином.



Транзит Титану Сатурном зафіксував спостерігач Фред Бурт / Фото Fred Burt

Також протягом кількох годин навколо точного моменту протистояння можна помітити ефект Зелігера – помітне посилення яскравості кілець порівняно з диском планети. Це відбувається через те, що крижані частинки кілець освітлюються Сонцем майже під тим самим кутом, під яким ми на них дивимось, що мінімізує кількість тіней.

Цей період також збігається з ретроградним рухом Сатурна, який розпочався 13 липня і завершиться 27 листопада 2025 року.

Ретроградність – це оптична ілюзія руху планети по орбіті в зворотньому напрямку. Ця ілюзія виникає через різницю швидкостей обертання Землі та інших планет. Насправді орбіти залишаються незмінними, і жодна планета не змінює свого реального руху.