Несмотря на попытки отменить сезонную смену времени, в 2025 году украинцы снова переведут часы. Это связано с тем, что принятый в 2024 году Верховной Радой законопроект об отмене переходов так и не был подписан президентом. Поэтому продолжает действовать постановление Кабинета Министров от 1996 года, как сообщает 24 Канал со ссылкой на Официальный портал Верховной Рады Украины.

Смотрите также Ваш смартфон будет работать дольше от батареи с этими настройками для Android и iPhone

Согласно постановлению, переход на зимнее время происходит в последнее воскресенье октября. В 2025 году это произойдет в ночь с субботы на воскресенье, 26 октября, в 04:00 утра – стрелки нужно будет перевести на час назад, на 03:00.

Нужно ли вручную менять время на гаджетах?

Преимущественно современные операционные системы на компьютерах и смартфонах настроены на автоматическое обновление времени. Если ваше устройство подключено к интернету, оно самостоятельно синхронизируется с серверами точного времени и обновит часы без вашего вмешательства.

Однако есть несколько условий, при которых автоматический переход может не сработать, и вам придется вмешаться:

На компьютере или смартфоне выключена функция автоматической синхронизации времени.

В момент перехода устройство не имело доступа к интернету.

В настройках установлен неправильный часовой пояс.

Вы используете устаревшую операционную систему, которая больше не поддерживается.

Как настроить время на компьютере?

Чтобы проверить настройки или изменить время вручную, выполните следующие действия.

Windows

Согласно службой поддержки Microsoft, нужно:

Нажать правой кнопкой мыши на часах в правом нижнем углу экрана и выберите "Настроить дату и время".

В открывшемся, окне, убедитесь, что переключатели "Устанавливать время автоматически" и "Устанавливать часовой пояс автоматически" активны.

Проверьте, правильно ли определен ваш часовой пояс. Для Украины это должно быть (UTC+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius.

Если время нужно изменить вручную, выключите опцию "Устанавливать время автоматически" и нажмите кнопку "Изменить" под пунктом "Установить дату и время вручную".

macOS

Сайт официальной поддержки Apple советует следующее:

Следует открыть меню Apple в верхнем левом углу экрана и перейти в "Системные параметры".

Выберите раздел "Общие", а затем - "Дата и время".

Убедитесь, что опция "Задавать время и дату автоматически" включена. Ваш часовой пояс должен быть определен как "Киев, Украина".

Для ручной настройки выключите эту опцию, после чего вы сможете самостоятельно установить нужное время.

Что касается смартфонов, то они также в основном обновляют время самостоятельно. Однако если ваш телефон этого не сделал, мы подготовили подробную инструкцию. О том, как настроить часы на Android и iPhone, читайте в нашем отдельном материале.