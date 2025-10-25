Попри спроби скасувати сезонну зміну часу, у 2025 році українці знову переведуть годинники. Це пов'язано з тим, що ухвалений у 2024 році Верховною Радою законопроєкт про скасування переходів так і не був підписаний президентом. Тому продовжує діяти постанова Кабінету Міністрів від 1996 року, як повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіційний портал Верховної Ради України.

Згідно з постановою, перехід на зимовий час відбувається в останню неділю жовтня. У 2025 році це станеться в ніч із суботи на неділю, 26 жовтня, о 04:00 ранку – стрілки потрібно буде перевести на годину назад, на 03:00.

Чи потрібно вручну змінювати час на гаджетах?

Переважно сучасні операційні системи на комп’ютерах та смартфонах налаштовані на автоматичне оновлення часу. Якщо ваш пристрій підключений до інтернету, він самостійно синхронізується з серверами точного часу й оновить годинник без вашого втручання.

Однак є кілька умов, за яких автоматичний перехід може не спрацювати, і вам доведеться втрутитися:

На комп'ютері чи смартфоні вимкнена функція автоматичної синхронізації часу.

У момент переходу пристрій не мав доступу до інтернету.

У налаштуваннях встановлено неправильний часовий пояс.

Ви використовуєте застарілу операційну систему, яка більше не підтримується.

Як налаштувати час на комп'ютері?

Щоб перевірити налаштування або змінити час вручну, виконайте такі дії.

Windows

Згідно зі службою підтримки Microsoft, потрібно:

Натиснути правою кнопкою миші на годиннику в правому нижньому куті екрана та виберіть "Налаштувати дату й час".

У вікні, що відкриється, переконайтеся, що перемикачі "Установлювати час автоматично" та "Встановлювати часовий пояс автоматично" активні.

Перевірте, чи правильно визначено ваш часовий пояс. Для України це має бути (UTC+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius.

Якщо час потрібно змінити вручну, вимкніть опцію "Установлювати час автоматично" і натисніть кнопку "Змінити" під пунктом "Установити дату й час вручну".

macOS

Сайт офіційної підтримки Apple радить наступне:

Слід відкрити меню Apple у верхньому лівому куті екрана та перейти у "Системні параметри".

Оберіть розділ "Загальні", а потім — "Дата і час".

Переконайтеся, що опція "Задавати час і дату автоматично" ввімкнена. Ваш часовий пояс має бути визначений як "Київ, Україна".

Для ручного налаштування вимкніть цю опцію, після чого ви зможете самостійно встановити потрібний час.

Щодо смартфонів, то вони також здебільшого оновлюють час самостійно. Однак якщо ваш телефон цього не зробив, ми підготували детальну інструкцію. Про те, як налаштувати годинник на Android та iPhone, читайте в нашому окремому матеріалі.