Инженеры проверяют все системы в условиях, максимально приближенных к реальному старту, чтобы гарантировать безопасность экипажа перед тем, как они поднимутся на борт, рассказывает Space.com.

Как NASA готовит свою самую мощную ракету к полету с экипажем?

Сейчас продолжается двухдневная тренировка, известная как "мокрая генеральная репетиция", которая официально началась в ночь на 31 января. Главной задачей этого теста является полное заполнение баков ракеты SLS более 2,65 миллионами литров сверххолодного жидкого кислорода и водорода.

Процесс заправки начинается примерно за десять часов до имитированного момента запуска, который запланирован на вечер 2 февраля.

Специалисты внимательно следят за герметичностью систем, ведь жидкий водород из-за сверхмалого размера молекул может просачиваться сквозь микроскопические щели. Подобные утечки уже становились причиной задержек во время испытаний предыдущей миссии Artemis 1 в 2022 году.

Нынешняя подготовка имеет чрезвычайное значение, поскольку на борту Artemis 2 будут находиться четверо астронавтов: представители NASA Рид Вайзмен, Виктор Гловер, Кристина Кук и астронавт Канадского космического агентства Джереми Хансен.



Экипаж Artemis II: Джереми Хансен, Виктор Гловер, Рид Уайзмен, Кристина Кук / Фото NASA

Экипаж совершит десятидневное путешествие вокруг Луны и вернется на Землю. Это будет первая пилотируемая миссия к лунным окрестностям с момента завершения программы "Аполлон-17" в декабре 1972 года.

NASA заправляет ракету SLS – смотрите видео:

Когда состоится полет Artemis II к Луне?

Сейчас NASA планирует настоящий старт ракеты с площадки 39B в Космическом центре имени Кеннеди на 8 февраля. Ракета вместе с капсулой Orion была перевезена на стартовую позицию еще 17 января.



Корабль Орион возле Луны / Иллюстративное изображение NASA

В случае возникновения непредвиденных обстоятельств или технических задержек, в NASA предусмотрели резервные даты 10 и 11 февраля, а также дополнительные возможности для запуска в марте и апреле.

Миссия к Луне: что нужно знать об Artemis II

Миссия Artemis 2 станет первым полетом человека к окрестностям Луны за последние полвека. Четверо астронавтов на борту корабля Orion испытают системы жизнеобеспечения, навигации и связи в условиях дальнего космоса. Это десятидневное путешествие является критическим этапом подготовки к будущему возвращению людей на поверхность спутника Земли.

В отличие от предыдущего беспилотного испытания, этот полет будет включать полностью функциональную систему контроля окружающей среды, что позволит экипажу жить и работать на борту Orion в течение всей миссии. Экспедиция продлится примерно 10 дней, но график может быть изменен для дополнительных тестов.

Маршрут полета предусматривает сначала выход на околоземную орбиту с минимальной высотой 185 километров и максимальной – 2600 километров для проверки систем. После этого Orion выполнит маневр перехода на траекторию свободного возвращения. Корабль пролетит за обратную сторону Луны на максимальной высоте 8889 километров над ее поверхностью, используя гравитацию для возвращения домой без дополнительных запусков двигателя в случае неисправностей.



Маршрут Artemis II / Фото NASA

Хотя Artemis 2 не предусматривает высадки на поверхность, собранные данные станут основой для миссии Artemis 3. Посадка на Луну пока планируется на 2027 год, однако эксперты NASA выражают сомнения относительно этого срока из-за задержек в разработке системы Starship от SpaceX и новых скафандров. Завершится миссия Artemis 2 отделением капсулы от сервисного модуля и приводнением в Тихом океане.