Мелочь с катастрофическими последствиями

Трагедия произошла 28 мая 2026 года во время обычных огневых испытаний на площадке станции Космических сил на мысе Канаверал во Флориде. Тогда мощный взрыв уничтожил не только саму ракету, но и серьезно повредил инфраструктуру стартовой площадки. Компания приложила значительные усилия, чтобы разобраться в инциденте, пишет Space.

Аномалия возникла в главном кислородном клапане одного из двигателей BE-4, что позже подтвердили результаты восстановления и осмотра оборудования,

– прокомментировал генеральный директор Blue Origin Дэйв Лимп.

Чтобы лучше понять механику отказа и разработать меры безопасности, специалисты провели серию испытаний отдельных компонентов и полноценное тестирование двигателя.

New Glenn имеет высоту 98 метров и оснащена семью двигателями BE-4 на первой ступени. Она спроектирована для многократного использования – разработчики рассчитывают как минимум на 25 запусков. Компания Джеффа Безоса возлагает большие надежды на этот тяжелый носитель, видя в нем путь к обеспечению постоянного присутствия человека в космосе. На официальном сайте компания отмечает, что инженеры спроектировали ракету с учетом всех требований безопасности для пилотируемых полетов.

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Момент взрыва ракеты New Glenn компании Blue Origin: смотрите видео

Есть ли будущее у тяжелой ракеты

Это уже не первая проблема New Glenn за последнее время. Хотя дебют в январе 2025 года был удачным, во время полета 19 апреля этого года возникла проблема с выводом спутника связи BlueBird 7 на нужную орбиту. Груз тогда был потерян. Несмотря на эти неудачи, руководство компании сохраняет оптимизм и уже разработало план возобновления полетов.

Путь вперед ясен. Мы вносим небольшие изменения в конструкцию клапана, которые можно оперативно интегрировать в уже готовые двигатели,

– заявил Дэйв Лимп.

Он также добавил, что обновленное оборудование будет изготовлено к концу августа 2026 года. Параллельно инженеры завершают анализ всех потенциальных уязвимостей, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.

Компания надеется вернуть New Glenn в эксплуатацию в ближайшее время, ведь эта ракета является ключевым элементом в конкуренции с SpaceX на рынке тяжелых запусков.