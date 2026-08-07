Дрібниця з катастрофічними наслідками

Трагедія сталася 28 травня 2026 року під час звичайних вогневих випробувань на майданчику станції Космічних сил на мисі Канаверал у Флориді. Тоді потужний вибух знищив не лише саму ракету, а й серйозно пошкодив інфраструктуру пускового майданчика. Компанія доклала значних зусиль, щоб розібратися в інциденті, пише Space.

Аномалія виникла в головному кисневому клапані одного з двигунів BE-4, що пізніше підтвердили результати відновлення та огляду обладнання,

– прокоментував генеральний директор Blue Origin Дейв Лімп.

Щоб краще зрозуміти механіку відмови та розробити заходи безпеки, фахівці провели серію випробувань окремих компонентів і повноцінне тестування двигуна.

New Glenn має висоту 98 метрів і оснащена сімома двигунами BE-4 на першому ступені. Вона спроєктована для багаторазового використання – розробники розраховують мінімум на 25 запусків. Компанія Джеффа Безоса покладає великі надії на цей важкий носій, бачачи в ньому шлях до створення постійної присутності людини в космосі. На офіційному сайті фірма зазначає, що інженери спроєктували ракету з урахуванням усіх вимог безпеки для польотів людей.

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Момент вибуху ракети New Glenn компанії Blue Origin: дивіться відео

Чи є майбутнє у важкої ракети

Це вже не перша проблема New Glenn за останній час. Хоча дебют у січні 2025 року був вдалим, під час польоту 19 квітня цього року виникла проблема з виведенням супутника зв'язку BlueBird 7 на правильну орбіту. Вантаж тоді втратили. Попри ці невдачі, керівництво компанії зберігає оптимізм і вже розробило план відновлення польотів.

Шлях уперед зрозумілий. Ми вносимо невеликі зміни в конструкцію клапана, які можна оперативно інтегрувати у вже готові двигуни,

– заявив Дейв Лімп.

Він також додав, що оновлене обладнання виготовлять до кінця серпня 2026 року. Паралельно інженери завершують аналіз усіх потенційних вразливостей, щоб запобігти подібним інцидентам у майбутньому.

Компанія сподівається повернути New Glenn до експлуатації найближчим часом, адже ця ракета є ключовим елементом у конкуренції з SpaceX на ринку важких пусків.