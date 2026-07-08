Больше, чем просто чат-бот: как будет работать новый ИИ-агент?

Бренд Nubia, принадлежащий китайской компании ZTE, официально подтвердил, что готовит к выпуску флагманский смартфон совершенно нового типа, презентация которого состоится уже в конце этого месяца. В отличие от современных устройств, где искусственный интеллект обычно ограничивается функциями редактирования фотографий или генерации текста, новая модель предложит полноценного ИИ-агента на уровне операционной системы. Эта разработка способна выполнять сложные многоэтапные задания пользователя в автономном режиме. Об этом пишет издание Gizmochina.

Будущий флагман Nubia станет первым в мире смартфоном с ИИ-агентом,

– прокомментировал старший вице-президент ZTE и президент подразделения мобильных устройств компании Ни Фэй.

Официальный публичный дебют инновационного гаджета запланирован в рамках Всемирной конференции по искусственному интеллекту (WAIC 2026), которая пройдет в Шанхае с 17 по 20 июля.

Главное отличие этой технологии от того, что мы видим в современных iPhone или Samsung, заключается в глубокой системной интеграции. Если популярные сегодня чат-боты в основном отвечают на вопросы, то агент от Nubia понимает запросы на естественном языке и самостоятельно действует внутри различных приложений.

Например, если пользователь попросит найти и забронировать самый дешевый билет, система не просто выдаст ссылки на сайты, а самостоятельно откроет необходимые приложения, сравнит цены, заполнит данные пассажира и произведет оплату без какого-либо ручного вмешательства со стороны человека.

Что лежит в его основе

Это стало возможным благодаря использованию архитектуры GUI-агента и большой языковой модели, которая работает непосредственно на самом устройстве. Такой подход позволяет искусственному интеллекту визуально "понимать" интерфейс смартфона и управлять им так, как это делает человек, вместо того чтобы полагаться только на ограниченные программные интерфейсы (API) сторонних приложений.

Дополнительное преимущество устройству придает фирменная технология интеллектуального планирования CoClaw, разработанная материнской компанией ZTE. Она обеспечивает бесшовное взаимодействие между различными экосистемами и приложениями для достижения максимального уровня автоматизации.

Аналитики рынка предполагают, что новинка станет коммерческой версией смартфона Doubao второго поколения, который Nubia разрабатывала в партнерстве с гигантом ByteDance. Предшественник этой модели под кодовым названием Nubia M153 ранее вызвал настоящий ажиотаж: первую партию объемом 30 тысяч единиц раскупили всего за один день после открытия предзаказов.



Смартфон Nubia M153 / Изображение ZTE/Nubia

Выход такого устройства может изменить саму парадигму использования мобильной техники. Вместо того чтобы тратить время на переключение между десятками сервисов, пользователь сможет делегировать рутинные задачи персональному помощнику, который работает непосредственно в операционной системе.

Ожидается, что новый флагман Nubia станет одним из главных экспонатов на выставке в Шанхае в этом году, подтверждая статус компании как одного из лидеров во внедрении реального искусственного интеллекта в повседневные гаджеты.