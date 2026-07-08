Більше ніж просто чат-бот: як працюватиме новий ШІ-агент?

Бренд Nubia, який належить китайській компанії ZTE, офіційно підтвердив, що готує до виходу флагманський смартфон абсолютно нового типу, презентація якого відбудеться вже наприкінці цього місяця. На відміну від сучасних апаратів, де штучний інтелект зазвичай обмежений функціями редагування фото чи генерації тексту, нова модель запропонує повноцінного ШІ-агента на рівні операційної системи. Ця розробка здатна виконувати складні багатоетапні доручення користувача в автономному режимі. Про це пише видання Gizmochina.

Майбутній флагман Nubia стане першим у світі смартфоном з ШІ-агентом,

– прокоментував старший віцепрезидент ZTE та президент підрозділу мобільних пристроїв компанії Ні Фей.

Офіційний публічний дебют інноваційного гаджета запланували в межах Всесвітньої конференції зі штучного інтелекту (WAIC 2026), яка пройде в Шанхаї з 17 по 20 липня.

Головна відмінність цієї технології від того, що ми бачимо в сучасних iPhone чи Samsung, полягає в глибокій системній інтеграції. Якщо популярні сьогодні чат-боти здебільшого відповідають на запитання, то агент від Nubia розуміє запити природною мовою та самостійно діє всередині різних додатків.

Наприклад, якщо користувач попросить знайти та забронювати найдешевший квиток, система не просто видасть посилання на сайти, а власноруч відкриє необхідні програми, порівняє ціни, заповнить дані пасажира та проведе оплату без жодного ручного втручання з боку людини.

Що лежатиме в його основі

Це стало можливим завдяки використанню архітектури GUI-агента та великої мовної моделі, яка працює безпосередньо на самому пристрої. Такий підхід дозволяє штучному інтелекту візуально "розуміти" інтерфейс смартфона та керувати ним так, як це робить людина, замість того, щоб покладатися лише на обмежені програмні інтерфейси (API) сторонніх додатків.

Додаткову перевагу пристрою надає фірмова технологія інтелектуального планування CoClaw, яку розробила материнська компанія ZTE. Вона забезпечує безшовну взаємодію між різними екосистемами та програмами для досягнення максимального рівня автоматизації.

Аналітики ринку припускають, що новинка стане комерційною версією смартфона Doubao другого покоління, який Nubia розробляла у партнерстві з гігантом ByteDance. Попередник цієї моделі під кодовою назвою Nubia M153 раніше викликав справжній ажіотаж: першу партію обсягом 30 тисяч одиниць розкупили всього за один день після відкриття замовлень.



Смартфон Nubia M153 / Зображення ZTE/Nubia

Вихід такого пристрою може змінити саму парадигму використання мобільної техніки. Замість того, щоб витрачати час на перемикання між десятками сервісів, користувач зможе делегувати рутинні завдання персональному помічнику, який діє безпосередньо в операційній системі.

Очікується, що новий флагман Nubia стане одним із головних експонатів на цьогорічній виставці в Шанхаї, підтверджуючи статус компанії як одного з лідерів у впровадженні реального штучного інтелекту в повсякденні гаджети.