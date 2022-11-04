Вмешательство в системы обсерватории состоялось 29 октября в 6.14 утра по местному времени и было настолько масштабным, что работать перестали даже службы электронной почты. Однако есть и хорошие новости.

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В каком состоянии сейчас телескоп

ALMA, расположенный на плато в чилийских Андах на высоте более 16 000 футов над уровнем моря, является одним из самых мощных и передовых радиотелескопов в мире. Он помог получить первое изображение черной дыры в 2019 году в рамках совместной работы, объединившей радиообсерваторию по всему миру в телескоп Event Horizon Telescope.

К счастью, впечатляющий арсенал ALMA из 66 высокоточных антенн, каждая из которых имеет диаметр почти 12 метров, не пострадал, говорят в обсерватории, равно как и научные данные, собранные этими инструментами.

Atacama Large Millimeter Array очень ценится в научном мире за его способность к наблюдению света холодных веществ космоса, а именно газа и пыли. Это делает его главным кандидатом на документирование увлекательных образований планет и звезд, когда они впервые появляются среди облаков газа. Кроме того, по данным Европейской южной обсерватории, являющейся основным оператором ALMA, с момента его запуска в 2013 году телескоп стал крупнейшим наземным астрономическим проектом в мире. Поэтому прекращение работы ALMA называют очень тревожным событием для тысяч астрономов по всему миру и около 300 экспертов, работающих на объекте.

Специалисты не могут сказать, сколько времени понадобится для восстановления. Также неизвестно, кто стоит за этой атакой и каковы их мотивы. О требованиях выкупа ничего не сообщается.