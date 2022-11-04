Втручання в системи обсерваторії відбулося 29 жовтня о 6:14 ранку за місцевим часом і було настільки масштабним, що працювати перестали навіть служби електронної пошти. Однак є й хороші новини.

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В якому стані зараз телескоп

ALMA, розташований на плато в чилійських Андах на висоті понад 16 000 футів над рівнем моря, є одним із найпотужніших і передових радіотелескопів у світі. Він допоміг отримати перше зображення чорної діри у 2019 році в рамках спільної роботи, яка об’єднала радіообсерваторії по всьому світу в телескоп Event Horizon Telescope.

На щастя, вражаючий арсенал ALMA з 66 високоточних антен, кожна з яких має діаметр майже 12 метрів, не постраждав, кажуть в обсерваторії, так само як і наукові дані, зібрані цими інструментами.

Atacama Large Millimeter Array дуже цінують у науковому світі за його здатність до спостереження світла холодних речовин космосу, а саме газу і пилу. Це робить його головним кандидатом на документування захоплюючих утворень планет і зірок, коли вони вперше з'являються серед хмар газу. Крім того, за даними Європейської південної обсерваторії, яка є основним оператором ALMA, з моменту його запуску в 2013 році телескоп став найбільшим наземним астрономічним проєктом у світі. Тому припинення роботи ALMA називають дуже тривожною подією для тисяч астрономів по всьому світу та близько 300 експертів, які працюють на об'єкті.

Наразі спеціалісти не можуть сказати, скільки часі знадобиться для відновлення. Також невідомо, хто стоїть за цією атакою та якими є їхні мотиви. Про вимоги викупу нічого не повідомляється.