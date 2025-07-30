Как работает Study Mode в ChatGPT?

Новый инструмент превращает работу с ИИ в более осмысленный образовательный процесс. Вместо простых ответов Study Mode задает пользователям вопросы, предлагает подсказки и поощряет к самостоятельному анализу материала. Это помогает ученикам самостоятельно приходить к решениям и формировать более глубокое понимание темы, способствуя развитию критического мышления, пишет 24 Канал со ссылкой на ArsTechnica.

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Режим Study Mode создан на основе советов учителей, ученых и экспертов по педагогике. В отличие от обычного чат-бота, он использует принципы сократовской беседы, то есть направляет диалог на собственный поиск ответов. Сообщение от ИИ подаются блоками с ключевыми связями между темами, а персонализированные задания помогают закрепить знания и сразу проверить их на практике. В ходе общения режим может предлагать короткие тесты, открытые вопросы и личную обратную связь для контроля прогресса.

Study Mode прежде всего ориентирован на студентов и школьников, для которых важно не просто решить задачу, но и понять процесс. Пока что в ChatGPT нет возможности заблокировать студента только в этом режиме, поэтому любой может вернуться к стандартному режиму в один клик и продолжить получать готовые ответы сразу. Таким образом использование функции будет полезным для тех, кто имеет искреннее желание научиться чему-то новому. OpenAI признает эту особенность и планирует в будущем добавить функции родительского и административного контроля.

Компания называет Study Mode первым шагом к основательному совершенствованию образовательных инструментов на базе ChatGPT. В разработке и тестировании участвовали студенты,, преподаватели и эксперты, поэтому функцию постоянно совершенствуют на основе обратной связи.

В ближайшие недели Study Mode станет доступным также для учебных аккаунтов ChatGPT Edu, которыми пользуются целые ученические коллективы.