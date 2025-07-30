Як працює Study Mode у ChatGPT?

Новий інструмент перетворює роботу із ШІ на більш осмислений освітній процес. Замість простих відповідей Study Mode ставить користувачам питання, пропонує підказки та заохочує до самостійного аналізу матеріалу. Це допомагає учням самостійно приходити до рішень і формувати глибше розуміння теми, сприяючи розвитку критичного мислення, пише 24 Канал з посиланням на ArsTechnica.

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Режим Study Mode створений на основі порад учителів, науковців та експертів з педагогіки. На відміну від звичайного чат-бота, він використовує принципи сократівської бесіди, тобто спрямовує діалог на власний пошук відповідей. Повідомлення від ШІ подаються блоками з ключовими зв’язками між темами, а персоналізовані завдання допомагають закріпити знання й відразу перевірити їх на практиці. У ході спілкування режим може пропонувати короткі тести, відкриті питання та особистий зворотний зв’язок для контролю прогресу.

Study Mode передусім орієнтований на студентів і школярів, для яких важливо не просто вирішити завдання, а й зрозуміти процес. Поки що у ChatGPT немає можливості заблокувати студента лише в цьому режимі, тож будь-хто може повернутися до стандартного режиму в один клік і продовжити отримувати готові відповіді одразу. Таким чином використання функції буде корисним для тих, хто має щире бажання навчитися чомусь новому. OpenAI визнає цю особливість і планує у майбутньому додати функції батьківського та адміністративного контролю.

Компанія називає Study Mode першим кроком до ґрунтовного вдосконалення освітніх інструментів на базі ChatGPT. У розробці та тестуванні брали участь студенти, викладачі та експерти, тож функцію постійно вдосконалюють на основі зворотного зв’язку.

У найближчі тижні Study Mode стане доступним також для навчальних акаунтів ChatGPT Edu, якими користуються цілі учнівські колективи.