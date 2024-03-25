Итак, команда Viber спросила украинцев, берут ли они трубку от неизвестных номеров и перезвонят ли в случае пропущенного. 24 Канал предлагает ознакомиться с результатами опроса.
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Немалая часть опрошенных владельцев смартфонов, а именно 56%, скептически относятся к незнакомым контактам. Среди них:
- 29% никогда не отвечают на такие вызовы,
- 27% – только если ожидают звонка (курьер, магазин).
Стоит отметить, что 44% все же отвечают на звонки с незнакомых номеров при любых условиях.
Кстати, 67% респондентов не перезвонят, если вызов от незнакомого номера был пропущен.
- Около четверти опрошенных сначала проверят номер: 14% пользуются для этого специальными программами, еще 9% ищут в интернете и мессенджерах.
- Только 10% сразу перезвонят в случае пропущенного звонка с неизвестного номера.
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