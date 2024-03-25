Отже, команда Viber запитала українців, чи беруть вони слухавку від невідомих номерів та чи перетелефонують у разі пропущеного. 24 Канал пропонує ознайомитися із результатами опитування.

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Чимала частина опитаних власників смартфонів, а саме 56%, скептично ставляться до незнайомих контактів. Серед них:

29% ніколи не відповідають на такі виклики,

27% – тільки якщо очікують дзвінка (курʼєр, магазин).

Варто зазначити, що 44% все ж відповідають на дзвінки з незнайомих номерів за будь-яких умов.

До речі, 67% респондентів не перетелефонують, якщо виклик від незнайомого номера було пропущено.

Близько чверті опитаних спершу перевірять номер: 14% користуються для цього спеціальними програмами, ще 9% шукають в інтернеті та месенджерах.

Тільки 10% одразу перетелефонують у разі пропущеного дзвінка з невідомого номера.

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Важлива примітка. Методика дослідження – анонімне онлайн-опитування, n>67 000. Ключова вікова група – 34 – 45 років, понад 50% респондентів віком до 45.