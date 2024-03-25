Отже, команда Viber запитала українців, чи беруть вони слухавку від невідомих номерів та чи перетелефонують у разі пропущеного. 24 Канал пропонує ознайомитися із результатами опитування.
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Чимала частина опитаних власників смартфонів, а саме 56%, скептично ставляться до незнайомих контактів. Серед них:
- 29% ніколи не відповідають на такі виклики,
- 27% – тільки якщо очікують дзвінка (курʼєр, магазин).
Варто зазначити, що 44% все ж відповідають на дзвінки з незнайомих номерів за будь-яких умов.
До речі, 67% респондентів не перетелефонують, якщо виклик від незнайомого номера було пропущено.
- Близько чверті опитаних спершу перевірять номер: 14% користуються для цього спеціальними програмами, ще 9% шукають в інтернеті та месенджерах.
- Тільки 10% одразу перетелефонують у разі пропущеного дзвінка з невідомого номера.
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