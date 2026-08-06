Сокровища в скалах Брайт-Энджел

В ходе исследования формации Брайт-Энджел робот проанализировал два камня, что получили названия Cheyava Falls и Apollo Temple. Анализ подтвердил наличие макромолекулярного углерода (MMC) – сложной сети атомов, которая часто встречается в земных породах и метеоритах. Этот тип углерода считается одним из химических "кирпичиков", необходимых для зарождения жизни, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Science Advances.

Специалисты отмечают, что углерод обнаружили в мелкозернистых осадочных породах, образовавшихся миллиарды лет назад, когда вода и осадок стекали по речному каналу в кратер Езеро. Интересно, что органический материал был обнаружен как в первичных минералах, так и в карбонатах и сульфатах, сформировавшихся позже под воздействием воды. Это указывает на то, что органику могло занести или законсервировать в ходе нескольких различных этапов геологической истории планеты.

Хотя точный механизм образования макромолекулярного углерода, обнаруженного в алевролитах Брайт-Энджел, остается неизвестным, это все же одно из самых захватывающих открытий на сегодняшний день,

– прокомментировала научная сотрудница Института планетологии Эшли Мерфи.

Выживание в экстремальных условиях

Наиболее поразительным фактом является то, что эти соединения обнаружили всего в нескольких микрон под поверхностью скалы – это слой, тоньше листа бумаги. Это самое мелкое залегание органики, которое когда-либо фиксировали на Марсе. Обычно поверхность планеты является смертельной для сложных молекул из-за сильной радиации, солнечного света и активных химических веществ, которые быстро их разрушают.

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Ученые предполагают, что органический материал либо оказался чрезвычайно устойчивым к деградации, либо его защитили окружающие минералы, такие как глина или богатая железом марсианская почва. Несмотря на то, что находка не является прямым доказательством существования марсианских микробов в прошлом, она значительно расширяет "карту" потенциальной пригодности планеты для жизни.

Это вселяет надежду на пригодность Марса для жизни. Это указывает на то, что миллиарды лет назад органические вещества могли быть не просто локальным явлением, а широко распространены в древних озерах и реках планеты,

– добавила Эшли Мерфи.

Ранее подобные соединения обнаруживал марсоход Curiosity в кратере Гейл, однако новое место обнаружения расположено на расстоянии более 3500 километров от предыдущего. Такая география свидетельствует о глобальных масштабах присутствия углерода в древности.

Чтобы окончательно выяснить происхождение этого углерода – был ли он результатом биологических процессов или возник вследствие геологических явлений – ученым необходимо исследовать эти образцы в сверхчувствительных лабораториях на Земле.

Perseverance уже собрал керны породы, которые NASA надеется доставить на нашу планету в рамках будущих миссий. Только после детального анализа с высоким разрешением исследователи смогут сказать, имеем ли мы дело с остатками древней марсианской жизни.