Осеннее равноденствие

В этом году равноденствие приходится на воскресенье, 22 сентября, в 12:44 по Гринвичу и в 14:44 по Киеву, согласно данным Национальной метеорологической службы США. В это время земная ось наклонена к Солнцу сбоку, что означает почти равное количество солнечного света и темноты по всему земному шару.

Смотрите также Когда Антарктида в последний раз была свободной ото льда

Эта небесная геометрия знаменует смену времен года — от лета к осени в Северном полушарии и от зимы к весне в Южном полушарии. Слово "равноденствие" с латинского означает "ровная ночь", один из двух дней в году, когда продолжительность светлого и темного времени суток одинакова по всему земному шару.

Осеннее равноденствие является важным способом отметить годовое путешествие Земли вокруг Солнца. Темные часы постепенно будут увеличиваться к северу от экватора до солнцестояния 21 декабря, и наоборот - к югу от экватора.

Больше часов ночи также означает больше часов для наблюдения за звездами: одни из лучших метеоритных дождей года еще впереди, а следующие три полнолуния, включая Урожайный месяц 17 сентября, будут суперполнолуниями – благодаря чему они будут выглядеть на небе больше и ярче.

Как наблюдать

Равноденствия и солнцестояния происходят из-за того, что земная ось наклонена на 23,5 градуса, а это означает, что разные части планеты получают больше или меньше солнечного света в течение года.

Для тех, кто живет на экваторе, во время равноденствия полуденное солнце будет светить прямо над головой. Для всех остальных равноденствие — сложное событие для наблюдения.

Один из лучших способов отметить его в этом году — наблюдать за восходом и заходом солнца, которые будут происходить четко на востоке и западе соответственно. Это происходит только в дни равноденствия, когда звезда пересекает небесный экватор — воображаемую линию между небом Северного и Южного полушария — независимо от того, в какой точке планеты вы находитесь.