Осіннє рівнодення

Цього року рівнодення припадає на неділю, 22 вересня, о 12:44 за Гринвічем і о 14:44 за Києвом, згідно з даними Національної метеорологічної служби США. У цей час земна вісь нахилена до Сонця збоку, що означає майже рівну кількість сонячного світла і темряви по всій земній кулі.

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Ця небесна геометрія знаменує зміну пір року — від літа до осені в Північній півкулі та від зими до весни в Південній півкулі. Слово "рівнодення" з латинської означає "рівна ніч", один з двох днів у році, коли тривалість світлого і темного часу доби однакова по всій земній кулі.

Осіннє рівнодення є важливим способом відзначити річну подорож Землі навколо Сонця. Темні години поступово збільшуватимуться на північ від екватора до сонцестояння 21 грудня, і навпаки — на південь від екватора.

Більше годин ночі також означає більше годин для спостереження за зорями: одні з найкращих метеоритних дощів року ще попереду, а наступні три повні, включно з Урожайним місяцем 17 вересня, будуть суперповнями – завдяки чому вони виглядатимуть на небі більшими та яскравішими.

Як спостерігати

Рівнодення і сонцестояння відбуваються через те, що земна вісь нахилена на 23,5 градуси, а це означає, що різні частини планети отримують більше або менше сонячного світла протягом року.

Для тих, хто живе на екваторі, під час рівнодення полуденне сонце світитиме прямо над головою. Для всіх інших рівнодення — складна подія для спостереження.

Один з найкращих способів відзначити його цього року — спостерігати за сходом і заходом сонця, які відбуватимуться чітко на сході та заході відповідно. Це відбувається лише в дні рівнодення, коли зоря перетинає небесний екватор — уявну лінію між небом Північної та Південної півкулі — незалежно від того, в якій точці планети ви знаходитесь.