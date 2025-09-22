Земля вращается вокруг Солнца с наклоном оси в 23,5 градуса. Именно этот наклон определяет смену времен года. В день равноденствия ось планеты расположена под прямым углом к Солнцу, поэтому его лучи падают прямо на экватор. В этот момент продолжительность дня и ночи почти одинакова по всей планете. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на USA Today.

Что такое равноденствие и почему оно наступает?

Обычно осеннее равноденствие приходится на 22 или 23 сентября, хотя иногда – очень редко – оно может наступить 24 числа. Последний раз это было в 1931 году, а в следующий раз это случится только в 2303 году.

В результате в Киеве 22 сентября день будет длиться 12 часов 11 минут, а ночь – 11 часов 49 минут. После этого события ночи постепенно становятся длиннее, а дни – короче.

С приближением декабря северное полушарие все сильнее отклоняется от Солнца, и 21 декабря наступит зимнее солнцестояние – самый короткий день года. После этого продолжительность светового дня снова начнет увеличиваться.

Еще одним признаком осени является перевод часов на зимнее время. В 2025 году переход на зимнее время запланирован на 26 октября, в 04:00 (стрелки переводят на час назад). Для большинства это будет означать дополнительный час сна.

Почему часы переводят на час вперед и назад?

По данным портала timeanddate, переход на летнее время (Daylight Saving Time, DST) и обратно на стандартное (зимнее) возник как способ лучше использовать естественный свет и уменьшить потребление энергии, особенно во время светового дня.

Идеи менять время были предложены уже в XIX-XX веках; во время Первой мировой войны Германия и Австро-Венгрия официально ввели DST, чтобы сэкономить топливо из-за уменьшения потребности в освещении вечером.

Кроме энергосбережения, аргументы за DST включают экономические и социальные выгоды: длинные вечера позволяют людям больше времени проводить на улице после работы, стимулируют торговлю и рекреацию, уменьшают аварийность в вечернее время из-за улучшенной видимости. Однако критики указывают на нарушение биоритмов, проблемы со сном и меньшую эффективность сразу после перевода стрелок часов.