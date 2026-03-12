Как возникает фальшивый рассвет и где именно его искать?

Зодиакальный свет часто описывают как едва заметное молочное сияние, тянущееся от горизонта вверх в форме размытого треугольника. Это явление получило свое название благодаря тому, что оно возникает вдоль эклиптики – воображаемой линии на небесной сфере, вдоль которой расположены зодиакальные созвездия, пишет 24 Канал.

Причина появления этого призрачного света кроется в отражении солнечных лучей от бесчисленного количества мелких частиц пыли, сосредоточенных в плоскости Солнечной системы. Эти частицы являются остатками древних комет и астероидов, что миллиарды лет путешествовали вокруг нашего светила, оставляя после себя облака обломков и льда.

Интересно, что согласно исследованию 2021 года, которое базировалось на данных космического аппарата "Юнона", значительная часть этой межпланетной пыли может иметь марсианское происхождение, пишет Space.

Когда смотреть лучше всего?

Хотя зодиакальный свет технически существует в течение всего года, условия для его наблюдения становятся идеальными только дважды в год – во время весеннего и осеннего равноденствия.

В марте, когда приближается весеннее равноденствие, эклиптика располагается под максимально острым углом к горизонту для жителей Северного полушария. Это позволяет свету, отраженному от космического мусора, пробиваться сквозь земную атмосферу, не рассеиваясь и не исчезая в естественном световом фоне горизонта.

Именно поэтому март считается лучшим временем для охотников за редкими небесными событиями.

В этом году нам везет

В 2026 году март предлагает особенно благоприятное окно для наблюдений. Начиная с 7 марта и вплоть до нескольких дней после новолуния, которое приходится на 20 марта, Луна будет практически отсутствовать на вечернем небе сразу после захода Солнца. Это критически важно, ведь даже слабый лунный свет способен полностью затмить едва заметное зодиакальное сияние.



Это фото сделали 9 марта, поскольку зодиакальное сияние уже видно / Фото Руслана Титаренко

Отсутствие естественного спутника Земли создает необходимую темноту для того, чтобы человеческий глаз мог различить бледную световую пирамиду, поднимающуюся над западным краем неба.

Как смотреть?

Чтобы стать свидетелем этого явления, необходимо соблюсти несколько важных условий:

Прежде всего, следует покинуть пределы крупных городов. Искусственное освещение мегаполисов является главным врагом астрономов-любителей, поскольку оно полностью скрывает слабые объекты на ночном небосклоне. Оптимальным выбором станут сельская местность, территория больших лесов и парков или отдаленные обсерватории с открытым видом на западный горизонт.

Важно дать глазам время на адаптацию – глазам нужно не менее 20 минут в полной темноте, чтобы начать улавливать слабые световые контрасты.

Ищите сияние в западном небе после захода солнца до утра, отмечает Daily Galaxy.

Зодиакальный свет нередко называют "фальшивым рассветом". Это название возникло из-за его характерного вида, который напоминает начало утренней зари, хотя на самом деле Солнце еще находится глубоко под горизонтом. Этот феномен является наглядным напоминанием о том, что пространство между планетами не является пустым, а заполнено материей, которая постоянно взаимодействует со светом.

Хотя частицы пыли имеют размер от микроскопических до небольших камней, их количества достаточно, чтобы создать масштабное зрелище, доступное для наблюдения без какого-либо специального оборудования, такого как телескопы или бинокли.