Як виникає фальшивий світанок і де саме його шукати?

Зодіакальне світло часто описують як ледь помітне молочне сяйво, що тягнеться від горизонту вгору у формі розмитого трикутника. Це явище отримало свою назву завдяки тому, що воно виникає вздовж екліптики – уявної лінії на небесній сфері, вздовж якої розташовані зодіакальні сузір'я, пише 24 Канал.

Причина появи цього примарного світла криється у відбитті сонячних променів від незліченної кількості дрібних часток пилу, зосереджених у площині Сонячної системи. Ці частинки є залишками давніх комет та астероїдів, що мільярди років мандрували навколо нашого світила, залишаючи по собі хмари уламків та криги.

Цікаво, що згідно з дослідженням 2021 року, яке базувалося на даних космічного апарата "Юнона", значна частина цього міжпланетного пилу може мати марсіанське походження, пише Space.

Коли дивитися найкраще?

Хоча зодіакальне світло технічно існує протягом усього року, умови для його спостереження стають ідеальними лише двічі на рік – під час весняного та осіннього рівнодення.

У березні, коли наближається весняне рівнодення, екліптика розташовується під максимально гострим кутом до горизонту для мешканців Північної півкулі. Це дозволяє світлу, відбитому від космічного сміття, пробиватися крізь земну атмосферу, не розсіюючись і не зникаючи у природному світловому фоні горизонту.

Саме тому березень вважається найкращим часом для мисливців за рідкісними небесними подіями.

Цього року нам щастить

У 2026 році березень пропонує особливо сприятливе вікно для спостережень. Починаючи з 7 березня й аж до кількох днів після молодика, який припадає на 20 березня, Місяць буде практично відсутній на вечірньому небі відразу після заходу Сонця. Це критично важливо, адже навіть слабке місячне світло здатне повністю затьмарити ледь помітне зодіакальне сяйво.



Це фото зробили 9 березня, оскільки зодіакальне сяйво вже видно / Фото Руслана Титаренка

Відсутність природного супутника Землі створює необхідну темряву для того, щоб людське око могло розрізнити бліду світлову піраміду, що підіймається над західним краєм неба.

Як дивитися?

Щоб стати свідком цього явища, необхідно дотриматися кількох важливих умов:

Перш за все, слід покинути межі великих міст. Штучне освітлення мегаполісів є головним ворогом астрономів-аматорів, оскільки воно повністю приховує слабкі об'єкти на нічному небосхилі. Оптимальним вибором стануть сільська місцевість, територія великих лісів та парків або віддалені обсерваторії з відкритим видом на західний горизонт.

Важливо дати очам час на адаптацію – очам потрібно щонайменше 20 хвилин у повній темряві, щоб почати вловлювати слабкі світлові контрасти.

Шукайте сяйво в західному небі після заходу сонця аж до ранку, зазначає Daily Galaxy.

Зодіакальне світло нерідко називають "фальшивим світанком". Ця назва виникла через його характерний вигляд, який нагадує початок ранкової зорі, хоча насправді Сонце ще перебуває глибоко під горизонтом. Цей феномен є наочним нагадуванням про те, що простір між планетами не є порожнім, а заповнений матерією, яка постійно взаємодіє зі світлом.

Хоча частинки пилу мають розмір від мікроскопічних до невеликих камінців, їхньої кількості достатньо, щоб створити масштабне видовище, доступне для спостереження без будь-якого спеціального обладнання, такого як телескопи чи біноклі.