Что известно

Недавно история палеонтологических открытий на Полтавщине получила неожиданное продолжение. Краевед Наталья Погорелова из села Зариг Оржицкой громады во время копания глины наткнулась на большой объект, похожий на бивень доисторического животного. Она обратилась к специалистам Центру охраны и исследований памятников археологии, и их сотрудник Михаил Коваленко, осмотрев место, подтвердил – это действительно бивень мамонта, пишет 24 Канал.

К сожалению, артефакт оказался непригодным для передачи в музей. Он залегал очень близко к поверхности, из-за чего подвергся сильной эрозии и разрушению. Исследователи предполагают, что бивень, найденный на склоне плато правого берега реки Оржица, был принесен сюда ледником вместе с глинистыми массами.



Бивень мамонта, найден в 2025 году / Фото Натальи Погореловой / Центр охраны и исследований памятников археологии Полтавского областного совета



Во время раскопок / Фото Центр охраны и исследований памятников археологии Полтавского областного совета

Это событие – не первое свидетельство того, что в древности эти земли населяли мамонты. Еще в сентябре 2005 года поступила информация о находках костей этих животных на территории карьера Тарасовского кирпичного завода. Тогда Вячеслав Шерстюк, который сейчас возглавляет Центр, отправился для обследования местности. Выяснилось, что незадолго до этого местные школьники уже находили там обломки бивней и передавали их в районный музей.



Детальное изучение карьера показало, что на глубине 5-6 метров существует целый слой, насыщенный остатками мамонтовой фауны. Старший научный сотрудник Института археологии НАН Украины Ю.В. Кухарчук, осмотрев находки, отметил, что на костях не было следов обработки человеком, поэтому эти кости оказались там естественным образом, а не были принесены людьми. Найденные тогда фрагменты пополнили фонды Полтавского и Оржицкого краеведческих музеев.



Новая находка в Зароге, расположенном на той же Оржиччине, снова подняла вопрос о том, насколько распространенными были мамонты на Полтавщине. Возможно, именно здесь был один из их главных центров в этом регионов, рядом со знаменитой Гинцовской стоянкой.

Археологи отмечают, что не каждая такая находка свидетельствует об открытии редкой палеолитической стоянки первобытных людей. Однако каждый подобный сигнал, каждая кость или бивень является ценной зацепкой, которая может привести к действительно большому открытию.