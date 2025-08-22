Що відомо

Нещодавно історія палеонтологічних відкриттів на Полтавщині отримала несподіване продовження. Краєзнавиця Наталія Погорелова із села Заріг Оржицької громади під час копання глини натрапила на великий об'єкт, схожий на бивень доісторичної тварини. Вона звернулася до фахівців Центру охорони та досліджень пам'яток археології, і їхній співробітник Михайло Коваленко, оглянувши місце, підтвердив – це дійсно бивень мамонта, пише 24 Канал.

На жаль, артефакт виявився непридатним для передачі до музею. Він залягав дуже близько до поверхні, через що зазнав сильної ерозії та руйнування. Дослідники припускають, що бивень, знайдений на схилі плато правого берега річки Оржиця, був принесений сюди льодовиком разом із глинистими масами.



Бивень мамонта, знайдений у 2025 році / Фото Наталії Погорелової / Центр охорони та досліджень пам'яток археології Полтавської обласної ради



Під час розкопок / Фото Центр охорони та досліджень пам'яток археології Полтавської обласної ради

Ця подія – не перше свідчення того, що в давнину ці землі населяли мамонти. Ще у вересні 2005 року надійшла інформація про знахідки кісток цих тварин на території кар'єру Тарасівського цегельного заводу. Тоді В'ячеслав Шерстюк, який нині очолює Центр, вирушив для обстеження місцевості. З'ясувалося, що незадовго до цього місцеві школярі вже знаходили там уламки бивнів і передавали їх до районного музею.



У 2025 році тут уже знаходили кістки мамонтів / Фото Центр охорони та досліджень пам'яток археології Полтавської обласної ради

Детальне вивчення кар'єру показало, що на глибині 5-6 метрів існує цілий прошарок, насичений залишками мамонтової фауни. Старший науковий співробітник Інституту археології НАН України Ю.В. Кухарчук, оглянувши знахідки, зазначив, що на кістках не було слідів обробки людиною, тож ці кістки опинилися там природним чином, а не були принесені людьми. Знайдені тоді фрагменти поповнили фонди Полтавського та Оржицького краєзнавчих музеїв.



У 2025 році тут уже знаходили кістки мамонтів / Фото Центр охорони та досліджень пам'яток археології Полтавської обласної ради

Нова знахідка в Зарозі, розташованому на тій же Оржиччині, знову порушила питання про те, наскільки поширеними були мамонти на Полтавщині. Можливо, саме тут був один із їхніх головних осередків у цьому регіонів, поряд зі знаменитою Гінцівською стоянкою.

Археологи наголошують, що не кожна така знахідка свідчить про відкриття рідкісної палеолітичної стоянки первісних людей. Проте кожен подібний сигнал, кожна кістка чи бивень є цінною зачіпкою, яка може привести до справді великого відкриття.