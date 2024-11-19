Остерегайтесь поддельных сайтов
Исследователи кибербезопасности утверждают, что мошенническая группа, которую они назвали SilkSpecter, рекламирует фальшивые акции популярных брендов на Черную пятницу, чтобы получить информацию о банковских реквизитах невнимательных жертв, сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет EclecticIQ. Это продолжается еще с октября.
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Деятельность SilkSpecter касается как США, так и всей Европы, поэтому вполне может задеть и украинцев. Реклама различных товаров предлагает скидки до 80%.
Среди скопированных мошенниками брендов есть такие известные марки, как The North Face, Wayfair, L.L.Bean, IKEA и другие. Некоторые сайты не концентрируются на конкретном бренде, а имитируют полноценный маркетплейс с различными фирмами в наличии. Например, один из сайтов предлагает обувь.
- Как правило, все эти фейковые сайты можно легко распознать, поскольку в их адресе часто есть упоминание о Черной пятнице или другие лишние слова и фразы. Например, сайт якобы North Face выглядит как "northfaceblackfriday.shop", а сайт Wayfair – wayfareblackfriday.com.
- Часто домен таких сайтов может быть "shop" или "top", но оригинальные почти всегда используют домен "com".
- Настоящие официальные сайты компаний не имеют никаких дополнительных слов или фраз, только свое название.
- Также некоторые ресурсы имеют в одном из углов страницы зеленую метку "Надежный магазин", которая сообщает, что сайт якобы безопасный, чтобы усыпить бдительность пользователей.
Исследователи пишут, что посещение таких сайтов часто запускает инструменты интернет-отслеживания от Meta и TikTok, которые определяют местонахождение пользователя и переводят страницу на его язык, чтобы она выглядела более достоверной.
Фишинговый сайт, который имитирует North Face. Можно заметить "кривой" машинный перевод, огромные скидки и метку "Надежный магазин" / Скриншот 24 Канала
Для сбора информации мошенники используют популярную платежную платформу Stripe – конечно же, только ее копию. Однако после ввода данных карты, вся информация сразу же направляется мошенникам.
EclecticIQ предупреждает, что часть собранной информации может быть использована для дальнейших атак на жертв с целью скомпрометировать многофакторную аутентификацию и взломать конфиденциальные учетные записи. В то же время данные карточек могут начать использовать немедленно, чтобы снимать ваши средства.