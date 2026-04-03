Как люди смогли создать целый остров?

Во время геоархеологических разведок ученые наткнулись на небольшой низменный выступ площадью около 3000 квадратных метров, расположенный неподалеку местности Куласавани. Сначала это место, окруженное густыми мангровыми лесами, считали обычным природным полуостровом. Однако более детальное изучение показало, что объект является изолированным островом, который на 70 – 90 процентов состоит из раковин съедобных моллюсков, перемешанных с песчано-глинистым грунтом. Активность местных крабов, которые роют норы, позволила исследователям увидеть содержание глубинных слоев без масштабных раскопок: животные выносили на поверхность остатки раковин с глубины 30 – 50 сантиметров, пишет IFLScience.

Ученые провели две фазы полевых работ в 2024 году, выкопав несколько тестовых участков. Анализ показал, что толщина слоя из ракушек в среднем составляет от 20 до 40 сантиметров. Радиоуглеродное датирование десяти образцов выявило впечатляющую последовательность: большинство дат группируется вокруг 1190 года до нашей эры (примерно 760 год нашей эры), охватывая период с 420 по 1040 год нашей эры. Такая концентрация указывает на то, что остров формировался в течение нескольких сотен лет активной человеческой деятельности.

Откуда он взялся?

Существует две основные гипотезы происхождения этого места, которые авторы исследования называют дилеммой между "кучей мусора" (следствием человеческой деятельности) и "хаосом" (следствием природного катаклизма).

Второй вариант предполагает, что остров мог возникнуть в результате мощного цунами, которое вымыло залежи ракушек с морского дна и выбросило их на мелководье. В этом регионе, расположенном вблизи тектонически активной зоны Фиджи, сейсмическая активность и большие волны не являются редкостью.

Однако археологические данные свидетельствуют в пользу антропогенного фактора. Во-первых, почти все найденные ракушки относятся к видам, которые человек употребляет в пищу, таких как анадара или трохус. Во-вторых, на острове обнаружили фрагменты древней гладкой керамики, характерной для поздних этапов досовременного периода Фиджи.

Подавляющее большинство специалистов склоняется к мнению, что это настоящий рукотворный остров. В своем исследовании, которое появилось на Wiley Online Library, они называют его "midden", что можно перевести как навозная куча, свалка или куча мусора.



Карта острова и снимки / Изображение Patrick D. Nunn и другие авторы

Возможно, древние поселенцы жили на специальных платформах на сваях непосредственно над водой или использовали это место как специализированный пункт для переработки морепродуктов. Люди могли собирать моллюсков на окружающих рифах, очищать их, а ненужные ракушки сбрасывать в воду. Со временем, благодаря накоплению этих отходов и естественному падению уровня моря, над водой поднялась твердая поверхность, пригодная для пребывания.

Интересно, что современный ландшафт с мангровыми зарослями значительно отличается от того, который видели люди 1200 лет назад. Вероятно, на момент активного использования участка вокруг были открытые рифовые отмели, а густые леса появились позже из-за эрозии почвы на материковой части острова Вануа-Леву.

Если статус этого объекта как рукотворного острова будет окончательно подтвержден, он станет первым задокументированным островом-midden в Южном Тихом океане к западу от Папуа-Новой Гвинеи.

В будущем исследователи планируют опросить местных жителей относительно устных преданий о гигантских волнах, ведь человеческая память в регионах способна хранить воспоминания об экстремальных событиях более 2000 лет.

Также планируется поиск древних поселений на прилегающей суше, которые могли бы быть связаны с этим уникальным местом.