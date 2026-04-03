Як люди змогли створити цілий острів?

Під час геоархеологічних розвідок науковці натрапили на невеликий низинний виступ площею близько 3000 квадратних метрів, розташований неподалік місцевості Куласавані. Спочатку це місце, оточене густими мангровими лісами, вважали звичайним природним півостровом. Однак детальніше вивчення показало, що об'єкт є ізольованим островом, який на 70 – 90 відсотків складається з мушель їстівних молюсків, перемішаних із піщано-глинистим ґрунтом. Активність місцевих крабів, які риють нори, дозволила дослідникам побачити вміст глибинних шарів без масштабних розкопок: тварини виносили на поверхню рештки мушель із глибини 30 – 50 сантиметрів, пише IFLScience.

Дивіться також На дні турецького водосховища знайшли руїни споруд віком 2400 років

Науковці провели дві фази польових робіт у 2024 році, викопавши кілька тестових ділянок. Аналіз показав, що товщина шару з мушель у середньому становить від 20 до 40 сантиметрів. Радіовуглецеве датування десяти зразків виявило вражаючу послідовність: більшість дат групується навколо 1190 року до нашої ери (приблизно 760 рік нашої ери), охоплюючи період з 420 по 1040 рік нашої ери. Така концентрація вказує на те, що острів формувався протягом кількох сотень років активної людської діяльності.

Звідки він узявся?

Існує дві основні гіпотези походження цього місця, які автори дослідження називають дилемою між "купою сміття" (наслідком людської діяльності) та "хаосом" (наслідком природного катаклізму).

Другий варіант припускає, що острів міг виникнути внаслідок потужного цунамі, яке вимило поклади мушель з морського дна та викинуло їх на мілководдя. У цьому регіоні, розташованому поблизу тектонічно активної зони Фіджі, сейсмічна активність та великі хвилі не є рідкістю.

Проте археологічні дані свідчать на користь антропогенного чинника. По-перше, майже всі знайдені мушлі належать до видів, які людина вживає в їжу, таких як анадара чи трохус. По-друге, на острові виявили фрагменти стародавньої гладкої кераміки, характерної для пізніх етапів досучасного періоду Фіджі.

Переважна більшість фахівців схиляється до думки, що це справжній рукотворний острів. У своєму дослідженні, яке з'явилось на Wiley Online Library, вони називають його "midden", що можна перекласти як гнойова купа, сміттєзвалище або купа сміття.



Карта острова та знімки / Зображення Patrick D. Nunn та інші автори

Можливо, давні поселенці жили на спеціальних платформах на палях безпосередньо над водою або використовували це місце як спеціалізований пункт для переробки морепродуктів. Люди могли збирати молюсків на навколишніх рифах, очищувати їх, а непотрібні мушлі скидати у воду. З часом, завдяки накопиченню цих відходів та природному падінню рівня моря, над водою піднялася тверда поверхня, придатна для перебування.

Цікаво, що сучасний ландшафт з мангровими заростями значно відрізняється від того, який бачили люди 1200 років тому. Ймовірно, на момент активного використання ділянки навколо були відкриті рифові мілини, а густі ліси з'явилися пізніше через ерозію ґрунту на материковій частині острова Вануа-Леву.

Якщо статус цього об'єкта як рукотворного острова буде остаточно підтверджено, він стане першим задокументованим островом-midden у Південному Тихому океані на захід від Папуа-Нової Гвінеї.

У майбутньому дослідники планують опитати місцевих мешканців щодо усних переказів про гігантські хвилі, адже людська пам'ять у регіонах здатна зберігати спогади про екстремальні події понад 2000 років.

Також планується пошук стародавніх поселень на прилеглому суходолі, які могли б бути пов'язані з цим унікальним місцем.