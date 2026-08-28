Сорок лет под чужим именем

Эта запутанная история началась еще в 1985 году, когда во время раскопок в западной части штата Техас исследователи обнаружили останки загадочного существа. Вскоре эксперты классифицировали находку как молодого представителя вида Tesnusocaris goldichi – многосегментного водного организма, который был близким родственником современных креветок и крабов. Ошибка была вполне понятна, ведь окаменелость нашли в одном пласте с другими представителями этого вида, а сами останки выглядели как едва заметный темный отпечаток на темной скале, где мелкие детали разглядеть чрезвычайно трудно.

Но недавно ученые заподозрили ошибку и решили повторно проанализировать образец с помощью современного метода съемки в кросс-поляризованном свете. Эта технология позволила устранить блики на камне и сделала видимыми мельчайшие детали строения головы и усиков животного. Благодаря этому в 2026 году международная группа исследователей опубликовала в научном журнале Nature сенсационные выводы.

Наша филогенетическая реконструкция определяет C. praecursor как гексапода, решительно подтверждая ее принадлежность к ранним ветвям насекомых,

– прокомментировал коллектив исследователей в статье.

Удивительное насекомое-амфибия

Исследователи назвали новый вид Chosha praecursor. Несмотря на наличие некоторых классических признаков насекомых, это существо существенно выделяется среди них. Вместо привычных шести ног у нее двадцать четыре веслообразные конечности, прикрепленные к брюшку, которое больше напоминает у ракообразных.

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Необычные жаброподобные придатки на брюшке Chosha указывают на полуводный образ жизни, по крайней мере, некоторых ранних насекомых и заставляют пересмотреть наше понимание формирования их телесной организации,

– добавляют авторы.

Заполнение большого пробела в эволюции

Анализ этого и других родственных бескрылых насекомых палеозойской эры позволил ученым пролить свет на так называемый пробел гексаподов. Это "белое пятно" в палеонтологической летописи продолжительностью около 80 миллионов лет, из-за которого возникали серьезные противоречия между данными генетического анализа и реальными находками.

Полученные результаты доказывают, что первые насекомые могли обитать на границе суши и воды, питаясь мертвыми растениями на влажных побережьях и создавая плацдарм для выхода животных на сушу. Теперь история возникновения насекомых уходит глубже в прошлое, заполняя важные пробелы в эволюционном древе.