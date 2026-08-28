Сорок років під чужим іменем

Ця заплутана історія розпочалася ще у 1985 році, коли під час розкопок у західній частині штату Техас дослідники знайшли рештки загадкової істоти. Невдовзі експерти класифікували знахідку як молодого представника виду Tesnusocaris goldichi – багатосегментного водного організму, котрий був близьким родичем сучасних креветок і крабів. Помилка була цілком зрозумілою, адже скам'янілість знайшли в одному пласті з іншими представниками цього виду, а самі рештки мали вигляд ледь помітного темного відбитка на темній скелі, де дрібні деталі розгледіти надзвичайно важко.

Але нещодавно вчені запідозрили помилку й вирішили повторно проаналізувати зразок за допомогою сучасного методу зйомки у крос-поляризованому світлі. Ця технологія дозволила прибрати відблиски на камені та зробила найдрібніші деталі будови голови та вусиків тварини видимими. Завдяки цьому у 2026 році міжнародна група дослідників опублікувала в науковому журналі Nature сенсаційні висновки.

Наша філогенетична реконструкція визначає C. praecursor як гексапода, рішуче підтверджуючи її належність до ранніх гілок комах,

– прокоментував колектив дослідників у статті.

Дивовижна комаха-амфібія

Дослідники назвали новий вид Chosha praecursor. Попри наявність деяких класичних ознак комах, ця істота суттєво виділяється серед них. Замість звичних шести ніг вона має двадцять чотири веслоподібні кінцівки, прикріплені до черевця, яке більше нагадує ракоподібних.

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Незвичайні зяброподібні придатки на черевці Chosha вказують на напівводний спосіб життя принаймні деяких ранніх комах і змушують переглянути наше розуміння формування їхньої тілесної організації,

– додають автори.

Закриття великої прогалини еволюції

Аналіз цієї та інших споріднених безкрилих комах Палеозойської ери дозволив ученим пролити світло на так звану прогалину гексаподів. Це біла пляма в палеонтологічному літописі тривалістю близько 80 мільйонів років, через яку виникали серйозні суперечності між даними генетичного аналізу та реальними знахідками.

Отримані результати доводять, що перші комахи могли жити на межі суходолу та води, поїдаючи мертві рослини на вологих узбережжях та готуючи плацдарм для виходу тварин на сушу. Тепер історія виникнення комах посувається глибше в минуле, заповнюючи важливі прогалини в еволюційному дереві.