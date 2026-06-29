Мировой рынок памяти для электронных устройств вступает в фазу затяжного дефицита, который напрямую влияет на цены на смартфоны, ноутбуки и планшеты. Причина заключается в резком росте спроса со стороны индустрии искусственного интеллекта, которая массово скупает производственные мощности и долгосрочные контракты на поставки. Об этом пишет Digitaltrends.
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Почему память дорожает и когда ожидать пика?
Из-за этого доля памяти, доступной для обычных потребительских устройств, сокращается. По данным, около 50% всех производственных объемов уже закреплены за крупными технологическими компаниями, и этот показатель может вырасти до 70%.
Инвестиционный банк Jefferies обнародовал один из самых пессимистичных прогнозов по рынку. По его оценкам, ситуация будет развиваться поэтапно:Читайте больше новостей за меньшее время Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
- в третьем квартале 2026 года цены на память могут вырасти на 40–50% по сравнению с текущим кварталом
- в четвёртом квартале 2026 года ожидается дополнительный рост на 30–40%
- в 2027 году прогнозируется ещё 40–45% годового роста стоимости
- В сумме это может означать примерно 150–205% совокупного роста цен к концу 2027 года.
Аналитики также подчеркивают, что стабилизация рынка возможна лишь в 2028 году, когда около 15–20% новых производственных мощностей начнут выходить на рынок. В то же время спрос, особенно со стороны AI-индустрии, продолжит расти, что может нивелировать эффект от расширения производства.
Отдельные прогнозы исследовательских компаний, в частности Gartner, свидетельствуют о том, что совокупная цена на DRAM и SSD может вырасти примерно на 130% к концу 2026 года.
Это окажет прямое влияние на конечную стоимость устройств:
- средняя цена персональных компьютеров может вырасти примерно на 17%
- смартфоны могут подорожать на 13% по сравнению с уровнем 2025 года
- Например, смартфон стоимостью 1 000 долларов США может подорожать примерно на 130 долларов США только из-за изменения стоимости компонентов.
Исчезнут ли бюджетные устройства?
Аналитики предупреждают, что ситуация может сильнее всего ударить по нижнему сегменту рынка. Устройства дешевле 500 долларов США могут стать экономически невыгодными для производителей к 2028 году, поскольку себестоимость компонентов будет слишком высокой для сохранения рентабельности.
Это может привести к постепенному исчезновению по-настоящему бюджетных ноутбуков и смартфонов или к существенному сокращению их функциональности. Ключевым фактором кризиса остается стремительное расширение инфраструктуры искусственного интеллекта. Системы ИИ требуют огромных объемов памяти для обучения и работы моделей, а спрос продолжает опережать предложение.
Из-за этого производители переориентируют поставки на корпоративных клиентов, что еще больше осложняет ситуацию для рынка потребительской электроники.
Рынок памяти вступает в период многолетнего дефицита, который может существенно изменить структуру цен на электронику. Ожидаемый рост стоимости компонентов напрямую повлияет на смартфоны, ПК и другие устройства, а восстановление баланса спроса и предложения прогнозируется не ранее 2028 года.