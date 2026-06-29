Світовий ринок пам'яті для електронних пристроїв входить у фазу затяжного дефіциту, який напряму впливає на ціни смартфонів, ноутбуків і планшетів. Причина полягає у різкому зростанні попиту з боку індустрії штучного інтелекту, яка масово скуповує виробничі потужності та довгострокові контракти на постачання. Про це пише Digitaltrends.

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Чому пам'ять дорожчає і коли чекати піку?

Через це частка пам'яті, яка доступна звичайним споживчим пристроям, скорочується. За даними, близько 50% усіх виробничих обсягів уже закріплені за великими технологічними компаніями, і цей показник може зрости до 70%.

Інвестиційний банк Jefferies оприлюднив один із найжорсткіших прогнозів щодо ринку. За його оцінками, ситуація розвиватиметься поетапно:

у третьому кварталі 2026 року ціни на пам'ять можуть зрости на 40 – 50% порівняно з поточним кварталом

у четвертому кварталі 2026 року очікується додаткове зростання на 30 – 40%

у 2027 році прогнозується ще 40 – 45% річного підвищення вартості

У сумі це може означати приблизно 150 – 205% кумулятивного зростання цін до кінця 2027 року.

Аналітики також підкреслюють, що стабілізація ринку можлива лише у 2028 році, коли близько 15 – 20% нових виробничих потужностей почнуть виходити на ринок. Водночас попит, особливо з боку AI-індустрії, продовжить зростати, що може нівелювати ефект від розширення виробництва.

Окремі прогнози від дослідницьких компаній, зокрема Gartner, свідчать, що комбінована ціна DRAM і SSD може зрости приблизно на 130% до кінця 2026 року.

Це матиме прямий вплив на кінцеву вартість пристроїв:

середня ціна персональних комп'ютерів може зрости приблизно на 17%

смартфони можуть подорожчати на 13% порівняно з рівнем 2025 року

Наприклад, смартфон вартістю 1 000 доларів США може подорожчати приблизно на 130 доларів США лише через зміну вартості компонентів.

Чи зникнуть бюджетні пристрої?

Аналітики попереджають, що ситуація може найбільше вдарити по нижньому сегменту ринку. Пристрої дешевші за 500 доларів США можуть стати економічно невигідними для виробників до 2028 року, оскільки собівартість компонентів буде надто високою для збереження прибутковості.

Це може призвести до поступового зникнення справді бюджетних ноутбуків і смартфонів або суттєвого скорочення їх функціональності. Ключовим драйвером кризи залишається стрімке розширення інфраструктури штучного інтелекту. Системи AI потребують величезних обсягів пам'яті для навчання та роботи моделей, і попит продовжує випереджати пропозицію.

Через це виробники переорієнтовують поставки на корпоративних клієнтів, що ще більше ускладнює ситуацію для ринку споживчої електроніки.

Ринок пам'яті входить у період багаторічного дефіциту, який може суттєво змінити структуру цін на електроніку. Очікуване зростання вартості компонентів напряму вплине на смартфони, ПК та інші пристрої, а відновлення балансу попиту і пропозиції прогнозується не раніше 2028 року.