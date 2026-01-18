Какой механизм нагревания нашей планеты?

Парниковый эффект – это естественный физический процесс, при котором определенные газы в атмосфере планеты поглощают тепловое излучение ее поверхности и облаков, отражая его обратно и дополнительно разогревая воздушные слои. Еще 200 лет назад французский математик Жан-Батист Жозеф Фурье обнаружил, что атмосфера действует подобно стеклу в теплице: она избирательно пропускает солнечные лучи к поверхности, но мешает теплу возвращаться в открытый космос. Без этого явления средняя температура на Земле была бы на 25 – 30 градусов Цельсия ниже, чем сейчас, что сделало бы большую часть планеты непригодной для существования сложных форм жизни, пишет 24 Канал.

Смотрите также Что такое космическое излучение и чем оно опасно для астронавтов

Основными газами, отвечающими за этот эффект, является водяной пар, углекислый газ (CO 2 ), метан (CH 4 ), закись азота (N 2 O) и озон (O 3 ). Хотя наибольшую роль в естественном процессе играет водяной пар, его содержание в атмосфере является относительно постоянным и саморегулируемым через циклы испарения и осадков.

Однако антропогенная деятельность за последние полтора века вызвала резкий рост концентрации других газов, прежде всего углекислого газа, уровень которого еще в 2019 году стал самым высоким за последние 2 миллиона лет и растет до сих пор.

Усиление парникового эффекта происходит из-за нескольких ключевых факторов:

Главным из них является сжигание ископаемого топлива – угля, нефти и природного газа.

Энергетика, транспортный сектор, промышленность и сельское хозяйство вместе обеспечивают около 79% всех глобальных выбросов парниковых газов.

Важную роль играет производство цемента: при нагревании известняка углекислый газ, хранившийся в минералах миллионы лет, высвобождается в атмосферу.

Кроме того, значительный вклад в накопление метана делает животноводство и выращивание риса, а также утечки из энергетических систем.

Другим критическим фактором является уничтожение природных поглотителей углерода. Вырубка лесов, особенно в тропических регионах, не только увеличивает количество CO 2 через процессы гниения или сжигания древесины, но и лишает планету способности перерабатывать этот газ в процессе фотосинтеза.

Научные данные показывают, что за последние 10 лет деградация лесов через фрагментацию и пожары вызвала втрое больше выбросов, чем прямое уничтожение деревьев.

Лесные пожары ежегодно добавляют в атмосферу около 7 гигатонн углекислого газа, что составляет почти 30% от общего объема тропосферного озона и оксида углерода.

Последствия такого усиления уже очевидны:

Средняя температура поверхности планеты в 2011 – 2020 годах была на 1.1 градуса Цельсия выше, чем в период 1850 – 1900 годов.

Между тем в 2025 году мы уже пересекли границу в 1,5 градуса, но пока только в краткосрочной перспективе.

Это приводит к таянию ледников, повышению уровня моря, что грозит затоплением прибрежных городов, и увеличению частоты экстремальных погодных явлений, таких как засухи, наводнения и волны жары. Нагрев океанов вызывает возникновение "мертвых зон" с низким содержанием кислорода, что разрушает морские экосистемы, в частности коралловые рифы.