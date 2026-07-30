Повод для преследования и роль ФСБ

Формальным поводом для радикальных мер стал отказ администрации мессенджера удалить популярный бот для знакомств "Дайвинчик", пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. Российские спецслужбы утверждают, что через этот сервис украинская разведка якобы вербовала россиян для проведения диверсий и терактов.

Показательно, что аналогичный бот в социальной сети "ВКонтакте", которую контролирует "Газпром" и которой руководит Владимир Кириенко, сын заместителя главы администрации Путина, не вызвал никаких претензий у силовиков.

Помимо внесения в реестр, Кремль планирует объявить Дурова в международный розыск. Хотя на данный момент процедура еще не завершена, такой статус может создать предпринимателю серьезные проблемы при пересечении границ стран, поддерживающих дружеские отношения с Москвой.

Еще в начале 2026 года в России заблокировали Telegram по инициативе Второй службы ФСБ. Представители власти неоднократно намекали, что ситуация может измениться только в случае готовности Дурова к переговорам с Кремлем.

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Что это означает для пользователей?

Пока что статус "террориста" присвоили только Дурову как физическому лицу. Эксперты отмечают, что обычным пользователям мессенджера пока ничего не угрожает. Реальные последствия могут наступить только в том случае, если "токсичный" статус получит сама компания Telegram, как это ранее произошло с Meta. В таком сценарии под запрет попадут любые финансовые операции внутри платформы, включая покупку Premium-подписки или внутренней валюты.

Сам основатель Telegram отреагировал на давление в привычном стиле. Его компания опубликовала фото Дурова с непристойным жестом, которым он уже иллюстрировал конфликт с властями в 2011 году. Также предприниматель сменил аватар в мессенджере на старый мем, где он изображен в образе исламиста.

Несмотря на серьезность обвинений, Дуров продолжает игнорировать требования российских силовиков.