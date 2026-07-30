Привід для переслідування та роль ФСБ
Формальною підставою для радикальних кроків стала відмова адміністрації месенджера видалити популярний бот для знайомств "Дайвинчик", пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. Російські спецслужби стверджують, що через цей сервіс українська розвідка нібито вербувала росіян для проведення диверсій і терактів.
Показово, що аналогічний бот у соцмережі "Вконтакте", яку контролює "Газпром" і якою керує Володимир Кірієнко, син заступника голови адміністрації Путіна, не викликав жодних претензій у силовиків.
Окрім внесення до реєстру, Кремль планує оголосити Дурова в міжнародний розшук. Хоча на цей час процедуру ще не завершили, такий статус може створити підприємцю серйозні проблеми при перетині кордонів країн, які підтримують дружні відносини з Москвою.
Ще на початку 2026 року в Росії заблокували Telegram за ініціативи Другої служби ФСБ. Представники влади неодноразово натякали, що ситуація може змінитися лише у разі готовності Дурова до переговорів з Кремлем.
Що це означає для користувачів?
Поки що статус "терориста" присвоїли лише Дурову як фізичній особі. Фахівці зазначають, що звичайним користувачам месенджера наразі нічого не загрожує. Реальні наслідки можуть настати лише в тому разі, якщо "токсичний" статус отримає сама компанія Telegram, як це раніше сталося з Meta. У такому сценарії під заборону потраплять будь-які фінансові операції всередині платформи, включно з купівлею Premium-підписки або внутрішньої валюти.
Сам засновник Telegram відреагував на тиск у звичному стилі. Його компанія опублікувала фото Дурова з непристойним жестом, яким він уже ілюстрував конфлікт із владою у 2011 році. Також підприємець змінив фото профілю в месенджері на старий мем, де він постає в образі ісламіста.
Попри серйозність звинувачень, Дуров продовжує ігнорувати вимоги російських силовиків.