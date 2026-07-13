Секретные архивы становятся общедоступными

Министерство обороны США обнародовало четвертую партию ранее засекреченных материалов, касающихся неопознанных аномальных явлений (UAP), более известных широкой публике как НЛО. Специальный ресурс Пентагона пополнился 40 новыми файлами, среди которых 14 подробных отчетов, 19 видеозаписей, четыре аудиофайла и три статичных изображения, пишет 24 Канал.

Эти данные поступили от ведущих структур в сфере безопасности и науки: НАСА, ЦРУ, ФБР, а также Министерства энергетики США. Почти половина этих записей охватывает период с 2010 года по настоящее время, демонстрируя объекты над Атлантикой, Ближним Востоком и западной частью Тихого океана.

Обнародование архивов происходит по прямому распоряжению президента Дональда Трампа, который в феврале 2026 года приказал начать масштабную рассекречивание правительственных материалов об аномальных явлениях. Пентагон отметил, что при подготовке документов специалисты удалили только ту информацию, которая позволяет идентифицировать свидетелей или раскрывает точное расположение конфиденциальных объектов.

НЛО над ядерным заводом "Пантекс"

Среди опубликованных материалов наибольшее внимание исследователей привлек отчет Министерства энергетики США об инциденте, произошедшем в начале сентября 2015 года. Тогда неизвестный объект нарушил воздушное пространство над ядерным заводом "Пантекс" в штате Техас. В 07:10 утра система наземного радиолокационного наблюдения (GSR) зафиксировала аппарат, двигавшийся в северном направлении на высоте от 30 до 60 метров.

Охрана предприятия немедленно привела в действие план реагирования на несанкционированные полеты беспилотных систем. Офицеры на бронеавтомобиле Bearcat пытались перехватить объект, следя за ним с помощью камеры CROWS и биноклей. Свидетели описали аппарат как "бриллиантообразный" с несколько закругленной верхней частью. Его размеры составляли примерно 1,2 метра в высоту и 0,6 метра в ширину у основания.

Несмотря на близкое расстояние – наблюдатели находились всего в 75–100 метрах от цели – они не услышали ни одного звука и не смогли обнаружить никаких двигателей или систем пропульсии.



Снимок объекта сделан в лучших традициях наблюдения за НЛО / Фото Пентагона

Интересно, что цвет объекта вызвал споры: одни очевидцы утверждали, что он черный, другие видели серебристые, красные и голубые оттенки. Во время преследования аппарат неожиданно изменил направление, увеличил скорость и исчез из поля зрения.

Позже видеозаписи с наблюдательной башни проанализировали специалисты Национальных лабораторий Сандия, а все доказательства передали агентам ФБР.

От звезд до воздушных шаров: новые свидетельства

Архив содержит и более свежие данные. Например, в 2025 году военные датчики Индо-Тихоокеанского командования США зафиксировали в Желтом море объект, который по форме напоминал шестиконечную звезду. На другом видео того же года видна светящаяся точка, движущаяся с чрезвычайно высокой скоростью в Восточно-Китайском море.

Отчет 2019 года от экипажа гражданского самолета описывает небольшой аппарат, чьи летные характеристики поразили даже опытных пилотов. Один из наблюдателей, имеющий 28-летний стаж службы в Военно-воздушных и Военно-морских силах США, подчеркнул, что никогда не видел ничего подобного.

Неизвестный объект в небе: смотрите видео

В то же время некоторые случаи получают вполне прозаическое объяснение. Так, темно-бордовый объект высотой около 3,7–4,6 метра, снятый над Атлантикой в 2020 году, эксперты классифицировали как большой деформированный воздушный шар, который просто дрейфовал по ветру.

Неизвестный объект в небе, идентифицированный как воздушный шар: смотрите видео

Отдельно стоит отметить, что правительство США не представляет все эти материалы как неопровержимое доказательство внеземной жизни. Там заявляют, что лишь демонстрируют имеющиеся материалы, а выводы оставляют зрителям, поскольку сами военные и ученые ответов не имеют.