Секретні архіви стають публічними

Міністерство оборони США оприлюднило четверту партію раніше засекречених матеріалів, які стосуються непізнаних аномальних явищ (UAP), більш відомих широкому загалу як НЛО. Спеціальний ресурс Пентагону поповнили 40 новими файлами, серед яких 14 детальних звітів, 19 відеозаписів, чотири аудіофайли та три статичні зображення, пише 24 Канал.

Ці дані надійшли від провідних структур безпеки та науки: NASA, ЦРУ, ФБР, а також Міністерства енергетики США. Майже половина цих записів охоплює період з 2010 року до сьогодні, демонструючи об'єкти над Атлантикою, Близьким Сходом і західною частиною Тихого океану.

Оприлюднення архівів відбувається за прямим розпорядженням президента Дональда Трампа, який у лютому 2026 року наказав розпочати масштабну десекретацію урядових матеріалів про аномальні явища. Пентагон зауважив, що під час підготовки документів фахівці видалили лише ту інформацію, яка дозволяє ідентифікувати свідків або розкриває точне розташування конфіденційних об'єктів.

НЛО над ядерним заводом "Пантекс"

Серед опублікованих матеріалів найбільшу увагу дослідників привернув звіт Міністерства енергетики США про інцидент, що стався на початку вересня 2015 року. Тоді невідомий об'єкт порушив повітряний простір над ядерним заводом "Пантекс" у штаті Техас. О 07:10 ранку система наземного радіолокаційного спостереження (GSR) зафіксувала апарат, що рухався в північному напрямку на висоті від 30 до 60 метрів.

Охорона підприємства негайно ввела в дію план реагування на несанкціоновані польоти безпілотних систем. Офіцери на бронеавтомобілі Bearcat намагалися перехопити об'єкт, стежачи за ним за допомогою камери CROWS і біноклів. Свідки описали апарат як "діамантоподібний" із дещо заокругленою верхньою частиною. Його розміри становили приблизно 1,2 метра заввишки та 0,6 метра завширшки біля основи.

Попри близьку відстань — спостерігачі перебували всього за 75 – 100 метрів від цілі — вони не почули жодного звуку та не змогли ідентифікувати жодних двигунів чи систем пропульсії.



Знімок об'єкта зроблений в кращих традиціях спостереження за НЛО / Фото Пентагону

Цікаво, що колір об'єкта викликав суперечки: одні очевидці стверджували, що він чорний, інші бачили сріблясті, червоні та блакитні відтінки. Під час переслідування апарат несподівано змінив напрямок, збільшив швидкість і зник з поля зору.

Пізніше відеозаписи з вежі спостереження проаналізували фахівці Національних лабораторій Сандія, а всі докази передали агентам ФБР.

Від зірок до повітряних куль: нові свідчення

Архів містить і свіжіші дані. Наприклад, у 2025 році військові датчики Індо-Тихоокеанського командування США зафіксували в Жовтому морі об'єкт, який за формою нагадував шестикутну зірку. На іншому відео того ж року видно світлову точку, що рухається з надзвичайно високою швидкістю в Східно-Китайському морі.

Звіт 2019 року від екіпажу цивільного літака описує невеликий апарат, чиї льотні характеристики вразили навіть досвідчених пілотів. Один із спостерігачів, який має 28 років стажу у Військово-повітряних та Військово-морських силах США, підкреслив, що ніколи не бачив нічого подібного.

Невідомий об'єкт у небі: дивіться відео

Водночас деякі випадки отримують цілком прозаїчне пояснення. Так, темно-бордовий об'єкт заввишки близько 3,7 – 4,6 метра, знятий над Атлантикою у 2020 році, експерти класифікували як велику деформовану повітряну кулю, що просто дрейфувала за вітром.

Невідомий об'єкт у небі, який ідентифікували як повітряну кулю: дивіться відео

Окремо варто зазначити, що уряд США не подає всі ці матеріали як беззаперечне свідчення позаземного життя. Там заявляють, що лише демонструють наявні матеріали, а висновки залишають глядачам, оскільки самі військові та науковці відповіді не мають.