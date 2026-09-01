Министерство обороны США представило два новых инструмента на основе искусственного интеллекта, адаптированных к потребностям американских военных. Речь идет о специальных версиях ChatGPT от OpenAI и Grok от компании xAI. Об этом пишет Techradar.

Зачем Пентагону специальные версии ChatGPT и Grok?

Новые системы получили названия ChatGPT Mil и Grok for Government. Они стали частью более масштабной стратегии Пентагона по внедрению генеративного искусственного интеллекта в повседневную работу военного ведомства.

Специальные модели предназначены для примерно 3 миллионов военных и гражданских сотрудников Министерства обороны США. Их главная задача – повысить производительность, ускорить выполнение рабочих процессов и сделать сотрудничество между различными структурами более эффективным.

В то же время новые инструменты отличаются от обычных потребительских версий ChatGPT и Grok. Пентагон делает акцент на использовании защищенной среды, где данные, введенные сотрудниками, не будут обрабатываться так же, как информация пользователей обычных публичных чат-ботов. Обе системы будут доступны через специальную платформу GenAI.mil, созданную для использования генеративного искусственного интеллекта в структурах американского оборонного ведомства.

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ChatGPT станет повседневным помощником военных

По информации Министерства обороны США, ChatGPT Mil будет выполнять роль универсального цифрового помощника для повседневных рабочих задач.

Его возможности будут во многом схожи с функциями, которые предлагает обычный ChatGPT. Система будет помогать работать с документами, выполнять рутинные задачи и взаимодействовать с файлами и чатами. Таким образом, Пентагон рассчитывает использовать генеративный искусственный интеллект не только для узкоспециализированных военных задач, но и для огромного количества повседневных процессов, требующих работы с текстами, информацией и документами.

Внедрение таких систем может существенно изменить подход к административной работе в военном ведомстве. Вместо того чтобы тратить значительную часть времени на повторяющиеся операции с большими объемами информации, сотрудники получают возможность передать часть таких задач искусственному интеллекту.

Grok обещает скорость и точность при выполнении задач

Вторым новым инструментом стал Grok for Government – защищенная версия модели компании xAI, предназначенная для использования государственными и военными структурами.

В сообщении Пентагона отмечается, что Grok for Government должен обеспечить военным "немедленное повышение производительности, лучшую непрерывность знаний, а также более безопасное и эффективное сотрудничество". В ведомстве ожидают, что система поможет сотрудникам "выполнять миссии быстрее и с большей точностью в различных оперативных условиях".

Сфера применения Grok при этом не ограничивается непосредственно боевыми операциями. В Пентагоне привели несколько примеров потенциального использования системы. В частности, искусственный интеллект может применяться для анализа рыночной информации специалистами, занимающимися закупками. Также модель может помогать специалистам по логистике и управлению цепочками поставок.

Это демонстрирует, что Пентагон рассматривает генеративный ИИ как универсальный инструмент для большой оборонной экосистемы, где важны не только военные операции, но и закупки, логистика, управление документами и обмен информацией.

GenAI.mil уже используют миллионы людей

ChatGPT Mil и Grok for Government не стали первыми моделями искусственного интеллекта, появившимися в экосистеме Министерства обороны США.

Пентагон уже использует защищенную версию Google Gemini через платформу GenAI.mil. И масштабы использования генеративного искусственного интеллекта в американском оборонном ведомстве уже значительны. Из примерно 3 миллионов военных и гражданских сотрудников Министерства обороны США около 1,7 миллиона человек активно пользуются GenAI.mil.

Ожидается, что это число будет расти по мере появления новых моделей и инструментов.

Стратегия Пентагона также предусматривает сотрудничество сразу с несколькими большими разработчиками искусственного интеллекта. Такой подход позволяет не зависеть от одного поставщика технологий и использовать различные модели в зависимости от конкретных задач. Появление ChatGPT, Grok и Gemini в одной экосистеме показывает, насколько важным генеративный ИИ становится для работы американского военного ведомства.

Не все компании согласились на условия Пентагона

Впрочем, масштабное внедрение искусственного интеллекта в военной сфере сопровождается спорами о том, что именно можно делать с такими технологиями. Одним из самых заметных конфликтов стала ситуация с компанией Anthropic, разработчиком модели Claude.

Компанию ранее отнесли к категории рисков для цепочек поставок после того, как она отказалась разрешить Пентагону использовать Claude для автономных систем вооружения и массовой внутренней слежки.

Впоследствии это решение было отменено. Эта история стала показательной для всей индустрии искусственного интеллекта. Она продемонстрировала, насколько сложным остается вопрос о пределах использования генеративных моделей военными и государственными структурами.

После ситуации с Anthropic другие технологические компании, сотрудничающие с Пентагоном, также определили свои условия взаимодействия с американским правительством. В частности, Google и OpenAI согласились на использование своих моделей Пентагоном для "любых законных государственных целей".

Искусственный интеллект становится частью военной инфраструктуры

Запуск ChatGPT Mil и Grok for Government показывает, что генеративный искусственный интеллект постепенно превращается из экспериментальной технологии в полноценную часть инфраструктуры больших государственных организаций.

Для Пентагона такие системы, прежде всего, должны стать инструментами для ускорения работы. ИИ может помогать обрабатывать документы, обеспечивать непрерывность знаний, анализировать информацию и улучшать координацию между различными специалистами.

В то же время все более широкое использование подобных моделей в военной сфере неизбежно поднимает вопросы безопасности данных, контроля над технологиями и допустимых пределов их применения. Пентагон, со своей стороны, продолжает делать ставку на создание защищенной экосистемы, в которой сразу несколько ведущих моделей искусственного интеллекта могут использоваться для нужд одного из крупнейших работодателей в мире.

Появление специальных версий ChatGPT и Grok стало очередным шагом в этой стратегии. Судя по 1,7 миллионам активных пользователей платформы GenAI.mil, уже сейчас видно, что эксперимент с генеративным ИИ в Пентагоне приобрел масштабы, которые еще несколько лет назад было трудно представить.