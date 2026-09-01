Міністерство оборони США представило два нові інструменти на основі штучного інтелекту, адаптовані до потреб американських військових. Йдеться про спеціальні версії ChatGPT від OpenAI та Grok від компанії xAI. Про це пише Techradar.

Навіщо Пентагону спеціальні версії ChatGPT і Grok?

Нові системи отримали назви ChatGPT Mil і Grok for Government. Вони стали частиною масштабнішої стратегії Пентагону щодо впровадження генеративного штучного інтелекту в повсякденну роботу військового відомства.

Спеціальні моделі призначені для приблизно 3 мільйонів військових і цивільних співробітників Міністерства оборони США. Їхнє головне завдання – підвищити продуктивність, прискорити виконання робочих процесів і зробити співпрацю між різними структурами ефективнішою.

Водночас нові інструменти відрізняються від звичайних споживчих версій ChatGPT і Grok. Пентагон робить акцент на використанні захищеного середовища, де дані, введені співробітниками, не оброблятимуться так само, як інформація користувачів звичайних публічних чат-ботів. Обидві системи будуть доступні через спеціальну платформу GenAI.mil, створену для використання генеративного штучного інтелекту в структурах американського оборонного відомства.

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ChatGPT стане повсякденним помічником військових

За інформацією Міністерства оборони США, ChatGPT Mil виконуватиме роль універсального цифрового помічника для щоденних робочих завдань.

Його можливості будуть багато в чому схожими на функції, які пропонує звичайний ChatGPT. Система допомагатиме працювати з документами, виконувати рутинні завдання та взаємодіяти з файлами й чатами. Таким чином, Пентагон розраховує використати генеративний штучний інтелект не лише для вузькоспеціалізованих військових завдань, а й для величезної кількості повсякденних процесів, які потребують роботи з текстами, інформацією та документами.

Впровадження таких систем може суттєво змінити підхід до адміністративної роботи у військовому відомстві. Замість того щоб витрачати значну частину часу на повторювані операції з великими обсягами інформації, співробітники отримують можливість передати частину таких завдань штучному інтелекту.

Grok обіцяє швидкість і точність під час виконання завдань

Другим новим інструментом став Grok for Government – захищена версія моделі компанії xAI, призначена для використання державними та військовими структурами.

У повідомленні Пентагону зазначається, що Grok for Government має забезпечити військовим "негайне підвищення продуктивності, кращу безперервність знань, а також більш безпечну та ефективну співпрацю". У відомстві очікують, що система допоможе співробітникам "виконувати місії швидше та з більшою точністю в численних операційних контекстах".

Сфера застосування Grok при цьому не обмежується безпосередньо бойовими операціями. У Пентагоні навели кілька прикладів потенційного використання системи. Зокрема, штучний інтелект може застосовуватися для аналізу ринкової інформації фахівцями, які займаються закупівлями. Також модель може допомагати спеціалістам із логістики та управління ланцюгами постачання.

Це демонструє, що Пентагон розглядає генеративний ШІ як універсальний інструмент для великої оборонної екосистеми, де важливими є не лише військові операції, а й закупівлі, логістика, управління документами та обмін інформацією.

GenAI.mil уже використовують мільйони людей

ChatGPT Mil і Grok for Government не стали першими моделями штучного інтелекту, які з'явилися в екосистемі Міністерства оборони США.

Пентагон уже використовує захищену версію Google Gemini через платформу GenAI.mil. І масштаби використання генеративного штучного інтелекту в американському оборонному відомстві вже є значними. Із приблизно 3 мільйонів військових і цивільних співробітників Міністерства оборони США близько 1,7 мільйона людей активно користуються GenAI.mil.

Очікується, що ця кількість зростатиме разом із появою нових моделей та інструментів.

Стратегія Пентагону також передбачає співпрацю одразу з кількома великими розробниками штучного інтелекту. Такий підхід дозволяє не залежати від одного постачальника технологій і використовувати різні моделі залежно від конкретних завдань. Поява ChatGPT, Grok і Gemini в одній екосистемі показує, наскільки важливим генеративний ШІ стає для роботи американського військового відомства.

Не всі компанії погодилися на умови Пентагону

Втім, масштабне впровадження штучного інтелекту у військовій сфері супроводжується суперечками щодо того, як саме можуть використовуватися такі технології. Одним із найпомітніших конфліктів стала ситуація з компанією Anthropic, розробником моделі Claude.

Компанію раніше внесли до категорії ризиків для ланцюгів постачання після того, як вона відмовилася дозволити Пентагону використовувати Claude для автономних систем озброєння та масового внутрішнього стеження.

Згодом це рішення було скасовано. Ця історія стала показовою для всієї індустрії штучного інтелекту. Вона продемонструвала, наскільки складним залишається питання меж використання генеративних моделей військовими та державними структурами.

Після ситуації з Anthropic інші технологічні компанії, які співпрацюють із Пентагоном, також визначали свої умови взаємодії з американським урядом. Зокрема, Google та OpenAI погодилися на використання своїх моделей Пентагоном для "будь-яких законних державних цілей".

Штучний інтелект стає частиною військової інфраструктури

Запуск ChatGPT Mil і Grok for Government показує, що генеративний штучний інтелект поступово переходить від експериментальної технології до повноцінної частини інфраструктури великих державних організацій.

Для Пентагону такі системи насамперед мають стати інструментами для прискорення роботи. ШІ може допомагати обробляти документи, підтримувати безперервність знань, аналізувати інформацію та покращувати координацію між різними фахівцями.

Водночас дедалі ширше використання подібних моделей у військовій сфері неминуче порушує питання безпеки даних, контролю над технологіями та допустимих меж їхнього застосування. Пентагон, зі свого боку, продовжує робити ставку на створення захищеної екосистеми, у якій одразу кілька провідних моделей штучного інтелекту можуть використовуватися для потреб одного з найбільших роботодавців у світі.

Поява спеціальних версій ChatGPT і Grok стала черговим кроком у цій стратегії. Із 1,7 мільйона активних користувачів платформи GenAI.mil уже зараз видно, що експеримент із генеративним ШІ у Пентагоні набув масштабів, які ще кілька років тому було важко уявити.