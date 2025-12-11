Госсекретарь Марко Рубио разослал служебный документ с требованием немедленно отказаться от шрифта Calibri и использовать в официальных правительственных материалах только Times New Roman 14-го размера. В записке с красноречивым названием "Return to Tradition: Times New Roman 14-Point Font Required for All Department Paper" утверждается, что возвращение к старому стандарту должно "восстановить профессионализм" и "избавиться от еще одной лишней DEIA-программы". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Gizmodo.

Почему Госдеп возвращается к Times New Roman?

Предыдущее решение перейти на Calibri в январе 2023 года приняли при президентстве Джо Байдена. Тогда аргументировали, что беззарубковые шрифты легче читаются людьми с нарушениями зрения, а программы по озвучиванию текста и OCR работают с ними точнее. Calibri долгое время был основным шрифтом Microsoft Office, пока компания не перешла на новый Aptos, который также является беззарубковым и удобным для пользователей с инвалидностью.

Распоряжение Рубио - часть более широкой политики администрации Дональда Трампа, которая стремится убрать из правительственных структур что-либо, связанное с DEI. В мемо указано, что новый формат соответствует требованию президента о "единого голоса во внешних коммуникациях США".

Как пишет Reuters, хотя изменение шрифта может казаться мелочью, оно вписывается в общую стратегию Белого дома, направленную на сворачивание инклюзивных инициатив. Ранее Трамп отказался от признания Всемирного дня борьбы со СПИДом 1 декабря - впервые с 1988 года - а день бесплатного посещения национальных парков в День Мартина Лютера Кинга сменил на собственный день рождения в июне. Постепенно администрация переструктурирует государственную политику, двигая ее в сторону менее инклюзивной и более авторитарной системы. Возвращение Times New Roman здесь - лишь один из символических шагов этого курса.