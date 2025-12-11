Держсекретар Марко Рубіо розіслав службовий документ з вимогою негайно відмовитися від шрифту Calibri та використовувати в офіційних урядових матеріалах лише Times New Roman розміром 14. У записці з промовистою назвою "Return to Tradition: Times New Roman 14-Point Font Required for All Department Paper" стверджується, що повернення до старого стандарту має "відновити професійність" та "позбутися ще однієї зайвої DEIA-програми". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Gizmodo.

Чому Держдеп повертається до Times New Roman?

Попереднє рішення перейти на Calibri у січні 2023 року ухвалили за президентства Джо Байдена. Тоді аргументували, що беззарубкові шрифти легше читаються людьми з порушеннями зору, а програми з озвучення тексту та OCR працюють із ними точніше. Calibri тривалий час був основним шрифтом Microsoft Office, доки компанія не перейшла на новий Aptos, який також є беззарубковим і зручним для користувачів з інвалідністю.

Розпорядження Рубіо — частина ширшої політики адміністрації Дональда Трампа, яка прагне прибрати з урядових структур будь-що, пов’язане з DEI. У мемо зазначено, що новий формат відповідає вимозі президента щодо "єдиного голосу у зовнішніх комунікаціях США".

Як пише Reuters, хоча зміна шрифту може здаватися дрібницею, вона вписується в загальну стратегію Білого дому, спрямовану на згортання інклюзивних ініціатив. Раніше Трамп відмовився від визнання Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом 1 грудня — вперше з 1988 року — а день безкоштовного відвідування національних парків у День Мартіна Лютера Кінга змінив на власний день народження в червні. Поступово адміністрація переструктуровує державну політику, рухаючи її в бік менш інклюзивної та більш авторитарної системи. Повернення Times New Roman тут — лише один із символічних кроків цього курсу.