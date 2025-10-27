Исследователи нашли универсальный и масштабируемый способ переработки одних из самых стойких в мире отходов – пластика, сообщает 24 Канал со ссылкой на Interesting Engineering. Новый метод позволяет трансформировать распространенные виды пластмасс, такие как ПЭТ, ПВХ, полиэтилен и полипропилен, в так называемые одноатомные катализаторы (SAC). Эти материалы состоят из атомов металлов, которые закреплены и изолированы на графеновой подложке, что делает их чрезвычайно эффективными в химических реакциях.

Как пластиковый мусор превращают в полезный материал?

Процесс заключается в использовании солей хлоридов переходных металлов (никеля, железа, кобальта, марганца и меди) в качестве шаблона и катализатора для карбонизации пластика. Ключевым фактором для успешного синтеза является правильное соотношение пластика и соли, которое предотвращает слипание металлов.

Для подтверждения атомной структуры катализаторов ученые из Австралийского синхротрона ANSTO применили метод рентгеновской абсорбционной спектроскопии (XAS), говорится в пресс-релизе.

Исследование опубликовано в Nature показало, что металлы не образуют наночастиц, а существуют как отдельные атомы, химически связанные внутри углеродного каркаса. Именно такая структура обеспечивает их исключительную производительность.



Схематическое изображение одноатомных катализаторов (SAC), полученных из пластика и солей переходных металлов / Фото ANSTO

Созданные из пластиковых отходов одноатомные катализаторы продемонстрировали высокую эффективность в расщеплении различных микрозагрязнителей в воде. Кроме того, они показали отличные результаты в электрокаталитических системах, в частности в кислородно-азотных реакциях восстановления и литий-серных батареях.

Доктор Шиин Рен, ведущий автор исследования, отметил, что пластик, который обычно считается мусором и экологической проблемой, может стать ценным ресурсом для создания передовых катализаторов.

В отличие от многих других методов переработки, эта технология работает с различными видами пластика, даже в смесях, и позволяет получать материал в граммовых количествах, что свидетельствует о ее практической целесообразности.

Проблема, которую трудно преодолеть

Загрязнение пластиком составляют действительно глобальную экологическую проблему с которой человечество постоянно пытается бороться, но часто это безрезультатно. Например недавно состоялись переговоры в Женеве по глобальному договору о борьбе с загрязнением пластиком, однако они завершились безрезультатно. Страны, которые производят нефть противостоят важным юридическим нормам, что существенно ухудшает развитие в этом направлении.