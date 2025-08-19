Мировое соглашение по пластику провалилось: что ждет планету?

Девять дней напряженных дискуссий в Женеве не принесли ожидаемого результата – мир так и не получил глобального договора по пластику. Дипломаты из разных уголков планеты имели целью финализировать соглашение, которое бы положило конец пластиковому загрязнению, однако переговоры зашли в тупик, пишет 24 Канал со ссылкой на Grist.

Основной причиной провала стал отказ почти всех стран поддержать обновленный проект договора, предложенный председателем переговорного комитета, эквадорским дипломатом Луисом Ваясом Вальдивиесо. По мнению многих делегатов, представленный текст не соответствовал мандату резолюции Ассамблеи ООН по окружающей среде, которая требует бороться с загрязнением путем контроля над "полным жизненным циклом" пластика – от производства до утилизации.

Противоречия возникли почти сразу. Главным камнем преткновения стала позиция группы стран-производителей нефти, среди которых Бахрейн, Иран, Кувейт, Саудовская Аравия и Россия. Эта группа категорически отказалась принимать юридически обязывающие ограничения. Они выступили против контроля над производством нового пластика, обязательного раскрытия информации об опасных химических веществах, используемых в производстве, а также их поэтапного отказа.

Ситуацию осложнил и сам формат переговоров, который базировался на принятии решений путем консенсуса. Это позволило группе нефтедобывающих стран фактически блокировать любые предложения, которые их не устраивали, вместо того, чтобы искать компромисс. В результате вместо того, чтобы сокращать и упрощать предварительный проект договора, подготовленный в Пусане, делегаты внесли в него сотни новых предложений, что еще больше отдаляло соглашение.

Во время женевских переговоров было отклонено два новых проекта, причем один из них делегаты назвали "отвратительным" и таким, не имеющим "никакой практической ценности".

Несмотря на провал, надежда еще не потеряна. Почти все страны выразили заинтересованность в продолжении диалога.

Представительница Европейского Союза Джессика Росволл заявила, что не согласится на "мертворожденный договор".

Делегаты с Мадагаскара и Тувалу напомнили о серьезности ситуации, отмечая, что ежедневно океаны, экосистемы и человеческие сообщества страдают от последствий неспособности принять решительные действия.

Экологические организации и ученые, хоть и разочарованы результатом, считают, что отсутствие слабого договора лучше, чем принятие чего-либо, лишь бы было. Они опасались, что страны могут пойти на компромисс по ключевым положениям, связанных со здоровьем человека и справедливым переходом для работников мусороперерабатывающей отрасли. Активисты поддержали делегатов, поскольку те не согласились на финальную версию текста, которая не решала бы проблему по существу.

Теперь дальнейшая судьба договора зависит от будущих раундов переговоров, которые, вероятно, состоятся не раньше следующего года. Экологи опасаются, что противники соглашения могут попытаться изменить сам мандат договора, выбросив из него упоминание о "полном жизненном цикле" пластика, а взамен сведя все лишь к проблеме управления отходами.