Світова угода щодо пластику провалилася: що чекає на планету?

Дев'ять днів напружених дискусій у Женеві не принесли очікуваного результату – світ так і не отримав глобального договору щодо пластику. Дипломати з різних куточків планети мали на меті фіналізувати угоду, яка б поклала край пластиковому забрудненню, проте переговори зайшли в глухий кут, пише 24 Канал з посиланням на Grist.

Основною причиною провалу стала відмова майже всіх країн підтримати оновлений проєкт договору, запропонований головою переговорного комітету, еквадорським дипломатом Луїсом Ваясом Вальдівієсо. На думку багатьох делегатів, представлений текст не відповідав мандату резолюції Асамблеї ООН з навколишнього середовища, яка вимагає боротися із забрудненням шляхом контролю над "повним життєвим циклом" пластику – від виробництва до утилізації.

Суперечності виникли майже відразу. Головним каменем спотикання стала позиція групи країн-виробників нафти, серед яких Бахрейн, Іран, Кувейт, Саудівська Аравія та Росія. Ця група категорично відмовилася приймати юридично зобов'язальні обмеження. Вони виступили проти контролю над виробництвом нового пластику, обов'язкового розкриття інформації про небезпечні хімічні речовини, що використовуються у виробництві, а також їхньої поетапної відмови.

Ситуацію ускладнив і сам формат переговорів, який базувався на ухваленні рішень шляхом консенсусу. Це дозволило групі нафтовидобувних країн фактично блокувати будь-які пропозиції, які їх не влаштовували, замість того, щоб шукати компроміс. У результаті замість того, щоб скорочувати та спрощувати попередній проєкт договору, підготовлений у Пусані, делегати внесли до нього сотні нових пропозицій, що ще більше віддалило угоду.

Під час женевських переговорів було відхилено два нові проєкти, причому один із них делегати назвали "огидним" та таким, що не має "жодної практичної цінності".

Попри провал, надію ще не втрачено. Майже всі країни висловили зацікавленість у продовженні діалогу.

Представниця Європейського Союзу Джессіка Росволл заявила, що не погодиться на "мертвонароджений договір".

Делегати з Мадагаскару й Тувалу нагадали про серйозність ситуації, наголошуючи, що щодня океани, екосистеми та людські спільноти страждають від наслідків нездатності ухвалити рішучі дії.

Екологічні організації та вчені, хоч і розчаровані результатом, вважають, що відсутність слабкого договору краща, ніж ухвалення будь-чого, аби було. Вони побоювалися, що країни можуть піти на компроміс щодо ключових положень, пов’язаних зі здоров'ям людини та справедливим переходом для працівників сміттєпереробної галузі. Активісти підтримали делегатів, оскільки ті не погодилися на фінальну версію тексту, яка не вирішувала б проблему по суті.

Тепер подальша доля договору залежить від майбутніх раундів переговорів, які, ймовірно, відбудуться не раніше наступного року. Екологи побоюються, що противники угоди можуть спробувати змінити сам мандат договору, викинувши з нього згадку про "повний життєвий цикл" пластику, а натомість звівши все лише до проблеми управління відходами.