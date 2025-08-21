Какие обновления получили наушники Google в этом году?
На недавнем мероприятии Made By Google компания показала не только новые смартфоны Pixel 10 и часы Pixel Watch 4, но и уделила значительное внимание аудиогаджетам. Было представлено второе поколение бюджетных наушников Pixel Buds 2a и анонсировано масштабное обновление для флагманской модели Pixel Buds Pro 2, пишет 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.
Pixel Buds 2a
Самым большим сюрпризом стала модель Pixel Buds 2a. Главным нововведением в этих наушниках стала появление активного шумоподавления (ANC) – функции, которая до сих пор была эксклюзивом для Pro-версии. Теперь пользователи бюджетной модели смогут эффективно блокировать внешние шумы для комфортных разговоров или прослушивания музыки.
Вместе с ANC появился и "Режим прозрачности", что позволяет слышать окружение, не снимая наушников. Это полезно для безопасности на улице или для коротких разговоров. Качество звонков также улучшили благодаря технологии Clear Calling, которая с помощью ИИ и сетчатых накладок, блокирующих ветер, уменьшает фоновые шумы, обеспечивая четкость голоса для обоих собеседников.
Сердцем обновления стала глубокая интеграция ассистента Gemini. Теперь для взаимодействия с ним не нужно доставать телефон – достаточно просто начать говорить. Ассистент поможет найти ресторан поблизости, проложить маршрут, зачитать новые письма или поставить песню на паузу.
Дизайн Buds 2a также претерпел изменения. Они стали самыми маленькими и легкими в истории a-серии, а зарядный кейс стал компактнее. Корпус защищен от пота и воды по стандарту IP54. Для лучшей посадки в ухе добавили специальный стабилизатор, который можно проворачивать для более надежной или свободной фиксации.
Google Pixel Buds 2a: видео
Конечно, такие улучшения повлияли на цену. Новые Pixel Buds 2a будут стоить 130 долларов, что дороже предыдущей модели. Однако вместе с этим автономность выросла вдвое по сравнению с предшественником.
Они доступны в двух новых цветах: Hazel (ореховый) и Iris (ирисовый).
Предварительные заказы уже открыты, а в продажу они поступят 9 октября.
Pixel Buds Pro 2: новые возможности благодаря софту
Флагманские наушники Pixel Buds Pro 2, выпущенные в прошлом году, тоже не остались без внимания. Они получат значительное программное обновление, которое расширит их функциональность.
- Одной из ключевых фишек станет управление жестами головы: теперь можно будет принять звонок или сообщение, просто кивнув, или отклонить их, покачав головой. Это стало возможным благодаря встроенным акселерометрам и сенсорам.
- Интеграция с Gemini здесь стала еще глубже. Ассистент сможет взаимодействовать с другими приложениями, например, добавлять товары в список покупок в Google Keep или создавать события в Календаре.
- Также появятся две новые аудиофункции. Первая – Adaptive Audio, которая автоматически регулирует уровень шумоподавления в зависимости от окружающей среды. Вторая – Loud Noise Protection, защищающая слух, автоматически приглушая внезапные громкие звуки, например сирена скорой помощи.
Google Pixel Buds Pro 2: видео
Стоимость Pixel Buds Pro 2 остается на уровне 230 долларов, но теперь они доступны в новом цвете Moonstone (лунный камень).
Важно, что все перечисленные программные функции станут доступны в сентябре через обновление ПО, и его бесплатно получат все владельцы Pro 2.