Какие обновления получили наушники Google в этом году?

На недавнем мероприятии Made By Google компания показала не только новые смартфоны Pixel 10 и часы Pixel Watch 4, но и уделила значительное внимание аудиогаджетам. Было представлено второе поколение бюджетных наушников Pixel Buds 2a и анонсировано масштабное обновление для флагманской модели Pixel Buds Pro 2, пишет 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

Pixel Buds 2a

Самым большим сюрпризом стала модель Pixel Buds 2a. Главным нововведением в этих наушниках стала появление активного шумоподавления (ANC) – функции, которая до сих пор была эксклюзивом для Pro-версии. Теперь пользователи бюджетной модели смогут эффективно блокировать внешние шумы для комфортных разговоров или прослушивания музыки.

Вместе с ANC появился и "Режим прозрачности", что позволяет слышать окружение, не снимая наушников. Это полезно для безопасности на улице или для коротких разговоров. Качество звонков также улучшили благодаря технологии Clear Calling, которая с помощью ИИ и сетчатых накладок, блокирующих ветер, уменьшает фоновые шумы, обеспечивая четкость голоса для обоих собеседников.

Сердцем обновления стала глубокая интеграция ассистента Gemini. Теперь для взаимодействия с ним не нужно доставать телефон – достаточно просто начать говорить. Ассистент поможет найти ресторан поблизости, проложить маршрут, зачитать новые письма или поставить песню на паузу.

Дизайн Buds 2a также претерпел изменения. Они стали самыми маленькими и легкими в истории a-серии, а зарядный кейс стал компактнее. Корпус защищен от пота и воды по стандарту IP54. Для лучшей посадки в ухе добавили специальный стабилизатор, который можно проворачивать для более надежной или свободной фиксации.

Google Pixel Buds 2a: видео

Конечно, такие улучшения повлияли на цену. Новые Pixel Buds 2a будут стоить 130 долларов, что дороже предыдущей модели. Однако вместе с этим автономность выросла вдвое по сравнению с предшественником.

Они доступны в двух новых цветах: Hazel (ореховый) и Iris (ирисовый).

Предварительные заказы уже открыты, а в продажу они поступят 9 октября.

Pixel Buds Pro 2: новые возможности благодаря софту

Флагманские наушники Pixel Buds Pro 2, выпущенные в прошлом году, тоже не остались без внимания. Они получат значительное программное обновление, которое расширит их функциональность.

Одной из ключевых фишек станет управление жестами головы : теперь можно будет принять звонок или сообщение, просто кивнув, или отклонить их, покачав головой. Это стало возможным благодаря встроенным акселерометрам и сенсорам.

: теперь можно будет принять звонок или сообщение, просто кивнув, или отклонить их, покачав головой. Это стало возможным благодаря встроенным акселерометрам и сенсорам. Интеграция с Gemini здесь стала еще глубже. Ассистент сможет взаимодействовать с другими приложениями, например, добавлять товары в список покупок в Google Keep или создавать события в Календаре.

Также появятся две новые аудиофункции. Первая – Adaptive Audio, которая автоматически регулирует уровень шумоподавления в зависимости от окружающей среды. Вторая – Loud Noise Protection, защищающая слух, автоматически приглушая внезапные громкие звуки, например сирена скорой помощи.

Google Pixel Buds Pro 2: видео

Стоимость Pixel Buds Pro 2 остается на уровне 230 долларов, но теперь они доступны в новом цвете Moonstone (лунный камень).

Важно, что все перечисленные программные функции станут доступны в сентябре через обновление ПО, и его бесплатно получат все владельцы Pro 2.