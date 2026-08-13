Оливковый тренд и гармония с экосистемой

Цвет "оливковый" стал главным акцентом презентации Made by Google 2026. Наушники в новом исполнении идеально дополняют смартфоны серии Pixel 11 и часы Pixel Watch 5. Google разработала эти устройства с использованием схожих материалов и покрытий, чтобы создать целостный образ для пользователей. Хотя внешняя панель наушников изменила цвет, сам зарядный чехол остался традиционно белым, а внутренняя часть корпуса – черной, пишет Android Authority.

Техническая команда Google сосредоточилась на улучшении активного шумоподавления (ANC). Теперь система работает динамично, подстраиваясь под то, как именно наушник расположен в ушной раковине. Это особенно важно для людей, ведущих активный образ жизни.

Разработчики утверждают, что даже во время интенсивных физических упражнений эффективность изоляции от внешних звуков останется стабильной. Даже прыжки не смогут ухудшить стабильность шумоподавления.



Pixel Buds Pro 2 / Изображение Google

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Глубокая интеграция: от сна до искусственного интеллекта

Одной из самых интересных функций стала синхронизация со сном. Если пользователь носит Pixel Watch, наушники способны автоматически определять момент засыпания. Только что это происходит, гаджет самостоятельно ставит музыку или подкаст на паузу.

Также расширили возможности искусственного интеллекта Gemini. Теперь через наушники можно голосом управлять эквалайзером, например, просить ИИ усилить басы или изменить уровень высоких частот в зависимости от композиции.

Улучшили и функцию Live Translate, которая теперь поддерживает более 70 языков. Владельцы поисковых меток Pixel Tag также получили преимущество: теперь можно попросить Gemini найти потерянную вещь или активировать звуковой сигнал на метке напрямую через наушники, не доставая смартфон из кармана.



Pixel Buds Pro 2 / Изображение Google

Технические характеристики и цена

Pixel Buds Pro 2 по-прежнему работают на базе чипа Tensor A1 и оснащены 11-миллиметровыми динамиками, что обеспечивает высокое качество звука и длительную автономность. Благодаря специальным "крылышкам" на корпусе наушники надежно держатся в ушах различной формы.

Оливковая версия уже доступна для заказа, а новые программные функции пользователи начнут получать в сентябре. Цена устройства на международном рынке составляет 229 долларов.