Оливковий тренд та гармонія з екосистемою

Колір "оливковий" став головним акцентом презентації Made by Google 2026. Навушники у новому виконанні ідеально доповнюють смартфони серії Pixel 11 та годинник Pixel Watch 5. Google розробила ці пристрої з використанням схожих матеріалів і покриття, щоб створити цілісний образ для користувачів. Хоча зовнішня панель навушників змінила забарвлення, сам зарядний кейс залишився традиційно білим, а внутрішня частина корпусу – чорною, пише Android Authority.

Технічна команда Google зосередилася на покращенні активного шумопоглинання (ANC). Тепер система працює динамічно, підлаштовуючись під те, як саме навушник розташований у вушній раковині. Це особливо важливо для людей, які ведуть активний спосіб життя.

Розробники стверджують, що навіть під час інтенсивних фізичних вправ ефективність ізоляції від зовнішніх звуків залишатиметься стабільною. Навіть стрибки не зможуть погіршити стабільність видалення шуму.



Pixel Buds Pro 2 / Зображення Google

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Глибока інтеграція: від сну до штучного інтелекту

Однією з найцікавіших функцій стала синхронізація зі сном. Якщо користувач носить Pixel Watch, навушники здатні автоматично визначати момент засинання. Щойно це стається, гаджет самостійно ставить музику чи подкаст на паузу.

Також розширили можливості штучного інтелекту Gemini. Тепер через навушники можна голосом керувати еквалайзером, наприклад, просити ШІ підсилити баси або змінити рівень високих частот залежно від композиції.

Покращили й функцію Live Translate, яка тепер підтримує понад 70 мов. Власники пошукових міток Pixel Tag також отримали перевагу: тепер можна попросити Gemini знайти загублену річ або активувати звуковий сигнал на мітці безпосередньо через навушники, не дістаючи смартфон із кишені.



Pixel Buds Pro 2 / Зображення Google

Технічна начинка та ціна

Pixel Buds Pro 2 продовжують працювати на базі чіпа Tensor A1 та оснащені 11-міліметровими динаміками, що забезпечує високу якість звуку та тривалу автономність. Завдяки спеціальним "крильцям" на корпусі навушники надійно тримаються у вухах різної форми.

Оливкова версія вже доступна для замовлення, а нові програмні функції користувачі почнуть отримувати у вересні. Ціна пристрою на міжнародному ринку становить 229 доларів.