Стивен Хокинг неоднократно подчеркивал, что человечество остается уязвимым, пока вся наша цивилизация существует только на одной планете. По его мнению, достаточно одного большого катаклизма – например, астероида, масштабной эпидемии или ядерного конфликта – чтобы поставить под угрозу существование вида, рассказывает 24 Канал. Именно поэтому он активно говорил о различных сценариях возможного конца света, побуждая общество задуматься над рисками.

Глобальное потепление

Одной из самых серьезных опасностей Хокинг считал изменение климата. Ученый критиковал медлительность мировых инициатив в этом направлении и решение США выйти из Парижского климатического соглашения, отмечая, что это может нанести вред планете.

Он подчеркивал важность глобального сотрудничества, ведь даже несовершенные международные договоренности имеют значение, если их поддерживает большинство государств. По его словам, человечество может приблизиться к точке невозврата, после которой климатические изменения станут необратимыми.

В своих предостережениях физик даже изображал экстремальный сценарий с условиями, подобными Венере – сверхвысокой температурой и кислотными дождями. Некоторые ученые считают такие предположения преувеличением, но соглашаются: даже без этого климат может стать непригодным для жизни людей.

Сегодня ситуация с глобальным потеплением хуже, чем предсказывали ученые. Недавнее исследование показало, что с 2015 года средний темп повышения глобальной температуры вдвое превышал темпы с 1970 до 2015 года.

Среди прочего ученые прогнозируют, что Земля в конце концов испытает кардинальных атмосферных изменений, которые приведут к вымиранию большинства видов жизни, включая людей, и положат конец жизни на Земле, каким мы его знаем, о чем говорится в исследовании опубликованном в журнале Nature.

Искусственный интеллект

Хокинг признавал потенциал ИИ как величайшего прорыва или величайшей катастрофы в истории человечества. Его беспокоила проблема так называемого "согласования целей", когда сверхразумная система может действовать эффективно, но не учитывать интересы людей.

В таком случае человечество рискует оказаться в положении, подобном современной дикой природе – ее не уничтожают намеренно, но человеческая деятельность разрушает среду обитания.

В 2015 году ученый подписал открытое письмо с призывом развивать исследования безопасного искусственного интеллекта, чтобы максимально использовать его преимущества и уменьшить риски. С текстом письма можно ознакомиться на сайте Future of Life.

Недавно ученые провели эксперимент в ходе которого оказалось, что ИИ в симуляциях войны почти всегда выбирает ядерный удар. Алгоритмы часто допускали ошибки в условиях неопределенности, что приводило к нежелательной эскалации конфликтов.

Генетическая инженерия

Еще одной потенциальной угрозой физик считал развитие генетических технологий. Он прогнозировал, что уже в XXI веке люди научатся менять интеллектуальные способности и поведенческие черты.

Хокинг предполагал, что даже при наличии ограничений состоятельные люди смогут генетически совершенствовать себя и своих детей. Это может привести к появлению новой "улучшенной" группы людей и конфликтов с теми, кто не будет иметь доступа к таким технологиям.

Кроме того, ученый предупреждал о риске создания искусственно модифицированных вирусов – технологии, разрабатываемые для лечения болезней, могут иметь опасные альтернативные применения.

Контакты с инопланетянами

Хокинг осторожно относился к идее активного поиска внеземного разума. Он не отрицал возможность существования других цивилизаций, но считал, что отправка сигналов в космос может привлечь нежелательное внимание.

По его мнению, любая цивилизация, способная долететь до Земли или ответить на наши сообщения, почти наверняка будет значительно технологически более развитой. Это создает риск, что такие существа могут относиться к людям примерно так же, как мы относимся к микроорганизмам.

В рамках проекта Breakthrough Listen, к запуску которого он присоединился в 2015 году, предлагалось только "слушать" космос, но не отправлять сигналов.

Провал колонизации других планет

Все возможные катастрофы, по мнению Хокинга, имеют общее решение – расселения человечества за пределами Земли. Он считал, что чем шире наша цивилизация распространится во Вселенной, тем больше шансов выжить даже после глобальных катаклизмов.

Ученый предполагал, что поиск новых домов может начаться примерно через столетие. При этом он предупреждал: в течение следующей тысячи лет Земля почти неизбежно столкнется или с экологической катастрофой, или с ядерным конфликтом.

Колонизация космоса, по его логике, не означает отказ от планеты – наоборот, это может дать ей шанс на восстановление и сохранить другие виды живых существ.