Основное внимание нового исследования, принятого к публикации в The Astronomical Journal, сосредоточено на свободно плавающих "планетах-сиротах", которые не связаны гравитацией ни с одной звездой, рассказывает 24 Канал.

Ученые считают, что эти объекты могли образоваться по тому же механизму, что и звезды – в результате коллапса гигантских газовых облаков. Однако им не хватило массы, чтобы запустить реакции ядерного синтеза в своих ядрах и стать полноценными светилами.

Как исследователи обнаружили такие планеты?

Используя данные, собранные телескопом "Джеймс Уэбб" с августа по октябрь 2024 года, исследователи проанализировали восемь таких планет. Их масса составляет от пяти до десяти масс Юпитера. Важно не путать их с коричневыми карликами, которые являются гораздо более массивными объектами, но также не стали звездами.

Анализ инфракрасного спектра показал, что шесть из восьми исследуемых планет окружены теплыми пылевыми дисками. Такие диски вокруг звезд называют протопланетными – именно в них из газа и пыли формируются новые планеты.

Ключевым открытием стало то, что в дисках этих планет-сирот обнаружили силикатные зерна, которые уже начали расти и кристаллизоваться. Это первый шаг к формированию планетезималей – строительных блоков для зарождения новых планет. По словам ученых, это первая в истории фиксация силикатных зерен вокруг объекта планетарной массы.

Это открытие демонстрирует, что строительные блоки для планет могут существовать даже вокруг объектов, едва больше Юпитера и дрейфующих в космосе в одиночку. Такие системы могут быть похожими на Солнечную, но уменьшенную в 100 или более раз по массе и размеру.

Кстати, недавно астрономы разработали модель для изучения лавовых экзопланет, которые настолько близки к звездам, что их поверхность покрыта океанами расплавленной магмы.