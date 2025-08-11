Основна увага нового дослідження, прийнятого до публікації в The Astronomical Journal, зосереджена на вільно плаваючих "планетах-сиротах", які не пов'язані гравітацією з жодною зіркою, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Зорепад Персеїди 2025: коли та як побачити метеорний потік

Вчені вважають, що ці об'єкти могли утворитися за тим же механізмом, що й зірки – внаслідок колапсу гігантських газових хмар. Проте їм не вистачило маси, щоб запустити реакції ядерного синтезу у своїх ядрах і стати повноцінними світилами.

Як дослідники виявили такі планети?

Використовуючи дані, зібрані телескопом "Джеймс Вебб" з серпня по жовтень 2024 року, дослідники проаналізували вісім таких планет. Їхня маса становить від п'яти до десяти мас Юпітера. Важливо не плутати їх із коричневими карликами, які є набагато масивнішими об'єктами, але також не стали зірками.

Аналіз інфрачервоного спектра показав, що шість із восьми досліджуваних планет оточені теплими пиловими дисками. Такі диски навколо зірок називають протопланетними – саме в них з газу та пилу формуються нові планети.

Ключовим відкриттям стало те, що в дисках цих планет-сиріт виявили силікатні зерна, які вже почали рости й кристалізуватися. Це перший крок до формування планетезималей – будівельних блоків для зародження нових планет. За словами вчених, це перша в історії фіксація силікатних зерен навколо об'єкта планетарної маси.

Це відкриття демонструє, що будівельні блоки для планет можуть існувати навіть навколо об'єктів, що ледь більші за Юпітер і дрейфують у космосі наодинці. Такі системи можуть бути схожими на Сонячну, але зменшену в 100 або більше разів за масою та розміром.

До речі, нещодавно астрономи розробили модель для вивчення лавових екзопланет, які настільки близькі до зірок, що їхня поверхня вкрита океанами розплавленої магми.