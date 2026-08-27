Компания Plaud представила Plaud One – беспроводные наушники, сочетающие в себе функции обычной гарнитуры с возможностями AI-блокнота. Об этом пишет TechCrunch.

Зачем компании Plaud понадобились наушники для работы с ИИ?

В последние годы производители устройств активно интегрируют микрофоны и системы записи в различные форматы гаджетов. На рынке уже появились кулоны, кольца, небольшие устройства размером с банковскую карту и браслеты, способные записывать разговоры и передавать их искусственному интеллекту для анализа.

Plaud – один из заметных игроков этого сегмента. По данным самой компании, ее аппаратными и программными продуктами пользуются более 2,5 миллиона человек.

Теперь Plaud решила перенести свою технологию в формат наушников. Plaud One получили минималистичный дизайн, похожий на обычные AirPods, но их главной особенностью является возможность записывать разговоры и использовать полученную информацию для работы AI-агентов.

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При этом наушники не являются абсолютно новой категорией для рынка. Аналогичные устройства уже выпускают конкуренты, в частности Viaim и Anker. Поэтому Plaud делает ставку не столько на саму аппаратную конструкцию, сколько на программное обеспечение и возможности искусственного интеллекта.

Что ИИ сможет сделать после записи разговора?

После того как Plaud One запишет разговор, система может преобразовать аудио в текст и передать его AI-агенту для дальнейшей работы.

ИИ Plaud может подключаться к популярным рабочим сервисам, среди которых Gmail, Google Calendar, Notion и Slack. Это позволяет использовать запись не просто как архив разговора. Например, на основе обсуждения ИИ-агент может подготовить электронное письмо с дальнейшими действиями, создать документ или даже презентацию.

Такой подход уже используют сервисы для создания заметок. Granola, Fathom и Read AI также могут расшифровывать встречи и телефонные разговоры, после чего позволяют применять ИИ для автоматизации различных задач.

Поэтому главным отличием Plaud One компания считает не саму ИИ-автоматизацию, а способ доступа к ней.

Зачем футляру для наушников eSIM?

Самая интересная функция Plaud One находится не в самих наушниках, а в футляре.

Он оснащен поддержкой eSIM, поэтому устройство может подключаться к мобильной сети. По замыслу Plaud, это позволяет пользователю взаимодействовать с AI-агентами удаленно, без необходимости использовать смартфон или компьютер. Таким образом, пользователь получает своеобразный постоянно доступный интерфейс для взаимодействия с искусственным интеллектом.

Генеральный директор Plaud Натан Сюй считает, что для полноценного взаимодействия с ИИ нужно устройство, которое всегда готово принять команду и не требует постоянного извлечения смартфона.

"Для ИИ нам нужен носимый и всегда готовый интерфейс – такой, который люди любят носить, который является социально приемлемым и обеспечивает конфиденциальность по замыслу", – сказал он во время брифинга.

Именно наушники, по мнению руководителя Plaud, могут стать таким интерфейсом. Люди и так регулярно носят беспроводные наушники, поэтому отдельный гаджет для взаимодействия с ИИ может оказаться ненужным.

Какие характеристики получили Plaud One?

Plaud One оснащены 12-миллиметровыми динамиками и системой активного шумоподавления.

Футляр способен четко записывать голоса на расстоянии до 5 метров. Сами наушники могут записывать до 6 часов личных встреч или до 3 часов телефонных разговоров на одном заряде. Если учесть заряд чехла, общее время записи может достигать 25 часов.

Таким образом, Plaud One рассчитаны не только на короткие голосовые команды. Компания позиционирует их как инструмент для длительной записи встреч, разговоров и телефонных звонков.

В то же время для работы с транскрипциями пользователям придется учитывать условия подписки. Покупатели будут получать 300 минут бесплатной транскрипции в месяц. После исчерпания этого лимита потребуется приобрести дополнительный тариф.

Стоимость платных тарифных планов начинается от 8,33 доллара в месяц при условии оплаты сразу за год.

Несмотря на амбициозные возможности, запуск Plaud One выглядит скорее как эксперимент. Компания планирует выпустить ограниченное количество наушников. Так Plaud хочет проверить, насколько пользователи заинтересованы в AI-ориентированных наушниках, прежде чем масштабировать производство такого формата.

Это особенно важно из-за высокой конкуренции на рынке AI-диктофонов. Новые устройства для записи, расшифровки и анализа разговоров появляются регулярно. Среди конкурентов Plaud есть не только большие производители электроники, такие как Anker, но и стартапы Viaim, Comu, Pocket и Genspark.

В июне Plaud заявила, что достигла 100 миллионов долларов годового дохода в пересчете на текущие темпы роста. Однако успех компании также привлекает новых конкурентов, которые пытаются занять тот же рынок AI-устройств.

Когда Plaud One поступит в продажу?

Компания уже открыла предзаказы на Plaud One. Стоимость устройства составляет 249 долларов. Поставки запланированы на четвертый квартал 2026 года.

Параллельно Plaud развивает собственные "агентные" возможности, которые должны появиться в одном из будущих обновлений. Компания планирует внедрить кредитную систему, в которой различные задачи ИИ-агента будут иметь свою стоимость.

Покупатели Plaud One получат 200 долларов кредитов для использования этих функций. Несмотря на технологические возможности, перед Plaud стоит еще одна проблема – убедить людей заменить или дополнить свои обычные AirPods, Google Pixel Buds или Samsung Galaxy Buds специальными AI-наушниками.

Современные беспроводные наушники уже оснащены микрофонами и могут работать с различными ИИ-сервисами и приложениями для заметок. Поэтому Plaud придется доказать, что интеграция собственного ИИ-агента, eSIM и системы записи действительно дает пользователю преимущество.

Сам Натан Сюй не считает, что компания напрямую конкурирует с производителями обычных наушников. По его словам, Plaud скорее переносит свою технологию записи встреч в популярный формат носимого устройства.

Если эксперимент с Plaud One окажется успешным, наушники могут стать следующим этапом развития ИИ-блокнотов – от отдельного гаджета, который нужно достать для записи разговора, до постоянно доступного интерфейса, через который пользователь взаимодействует с искусственным интеллектом.