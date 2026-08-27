Компанія Plaud представила Plaud One – бездротові навушники, які поєднують функції звичайної гарнітури з можливостями AI-нотатника. Про це пише Techcrunch.

Навіщо Plaud знадобилися навушники для роботи зі ШІ?

Останніми роками виробники пристроїв активно інтегрують мікрофони та системи запису в різні формати гаджетів. На ринку вже з'явилися кулони, каблучки, невеликі пристрої розміром із банківську картку та браслети, здатні записувати розмови й передавати їх штучному інтелекту для аналізу.

Plaud є одним із помітних гравців цього сегмента. За даними самої компанії, її апаратними та програмними продуктами користуються понад 2,5 мільйона людей.

Тепер Plaud вирішила перенести свою технологію у формат навушників. Plaud One отримали мінімалістичний дизайн, схожий на звичайні AirPods, але головною їхньою особливістю є можливість записувати розмови та використовувати отриману інформацію для роботи AI-агентів.

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При цьому навушники не є абсолютно новою категорією для ринку. Аналогічні пристрої вже випускають конкуренти, зокрема Viaim та Anker. Тому Plaud робить ставку не стільки на саму апаратну конструкцію, скільки на програмне забезпечення та можливості штучного інтелекту.

Що ШІ зможе зробити після запису розмови?

Після того як Plaud One запише розмову, система може перетворити аудіо на текст і передати його AI-агенту для подальшої роботи.

ШІ Plaud може підключатися до популярних робочих сервісів, серед яких Gmail, Google Calendar, Notion та Slack. Це дозволяє використовувати запис не просто як архів розмови. Наприклад, на основі обговорення AI-агент може підготувати електронний лист із подальшими діями, створити документ або навіть презентацію.

Такий підхід уже використовують програмні сервіси для нотаток. Granola, Fathom та Read AI також можуть розшифровувати зустрічі й телефонні розмови, після чого дозволяють застосовувати ШІ для автоматизації різних завдань.

Тому головною відмінністю Plaud One компанія вважає не саму AI-автоматизацію, а спосіб доступу до неї.

Навіщо футляру навушників eSIM?

Найцікавіша функція Plaud One знаходиться не в самих навушниках, а у футлярі.

Він оснащений підтримкою eSIM, завдяки чому пристрій може підключатися до мобільної мережі. За задумом Plaud, це дозволяє користувачеві взаємодіяти з AI-агентами дистанційно, без необхідності використовувати смартфон або комп'ютер. Таким чином, користувач може отримати своєрідний постійно доступний інтерфейс для взаємодії зі штучним інтелектом.

Генеральний директор Plaud Натан Сюй вважає, що для повноцінної взаємодії з AI потрібен пристрій, який завжди готовий прийняти команду та не потребує постійного діставання смартфона.

Для ШІ нам потрібен носимий і завжди готовий інтерфейс – такий, який люди люблять носити, який є соціально прийнятним і приватним за задумом, – сказав він під час брифінгу.

Саме навушники, на думку керівника Plaud, можуть стати таким інтерфейсом. Люди й так регулярно носять бездротові навушники, тому окремий гаджет для взаємодії зі ШІ може бути непотрібним.

Які характеристики отримали Plaud One?

Plaud One оснащені 12-міліметровими динаміками та системою активного шумозаглушення.

Футляр здатний чітко записувати голоси на відстані до 5 метрів. Самі навушники можуть записувати до 6 годин особистих зустрічей або до 3 годин телефонних розмов на одному заряді. Якщо враховувати заряд футляра, загальний час запису може сягати 25 годин.

Таким чином, Plaud One розраховані не лише на короткі голосові команди. Компанія позиціонує їх як інструмент для тривалого запису зустрічей, розмов та телефонних дзвінків.

Водночас для роботи з транскрипціями користувачам доведеться враховувати умови підписки. Покупці отримуватимуть 300 хвилин безкоштовної транскрипції на місяць. Після використання цього ліміту потрібно буде придбати додатковий тариф.

Вартість платних планів починається від 8,33 долара на місяць за умови оплати одразу за рік.

Попри амбітні можливості, запуск Plaud One виглядає радше як експеримент. Компанія планує випустити обмежену кількість навушників. Таким чином Plaud хоче перевірити, наскільки користувачі зацікавлені в AI-орієнтованих навушниках, перш ніж масштабувати виробництво такого формату.

Це особливо важливо через високу конкуренцію на ринку AI-нотатників. Нові пристрої для запису, розшифровки та аналізу розмов з'являються регулярно. Серед конкурентів Plaud є не лише великі виробники електроніки, такі як Anker, а й стартапи Viaim, Comu, Pocket та Genspark.

У червні Plaud заявила, що досягла 100 мільйонів доларів річного доходу в перерахунку на поточний темп. Однак успіх компанії також привертає нових конкурентів, які намагаються зайняти той самий ринок AI-пристроїв.

Коли Plaud One з'являться у продажу?

Компанія вже відкрила попередні замовлення на Plaud One. Вартість пристрою становить 249 доларів. Поставки заплановані на четвертий квартал 2026 року.

Паралельно Plaud розвиває власні "агентні" можливості, які мають з'явитися в одному з майбутніх оновлень. Компанія планує запровадити кредитну систему, у якій різні завдання AI-агента матимуть власну вартість.

Покупці Plaud One отримають 200 доларів кредитів для використання цих функцій. Попри технологічні можливості, перед Plaud стоїть ще одна проблема – переконати людей замінити або доповнити свої звичайні AirPods, Google Pixel Buds чи Samsung Galaxy Buds спеціальними AI-навушниками.

Сучасні бездротові навушники вже мають мікрофони й можуть працювати з різними AI-сервісами та застосунками для нотаток. Тому Plaud доведеться довести, що інтеграція власного AI-агента, eSIM та системи запису справді дає користувачеві перевагу.

Сам Натан Сюй не вважає, що компанія безпосередньо конкурує з виробниками звичайних навушників. За його словами, Plaud радше переносить свою технологію запису зустрічей у популярний формат носимого пристрою.

Якщо експеримент із Plaud One виявиться успішним, навушники можуть стати наступним етапом розвитку AI-нотатників – від окремого гаджета, який потрібно дістати для запису розмови, до постійно доступного інтерфейсу, через який користувач взаємодіє зі штучним інтелектом.